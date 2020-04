Viernes Santo: visite con nosotros los siete monumentos

Semana Santa es una de las celebraciones más importantes para los cristianos católicos, cada día se conmemora un evento importante de la vida de Jesús para los creyentes. El jueves santo por ejemplo, se celebra la institución de la eucaristía en la última cena, es por ello, que en los templos se adorna el altar en honor al cuerpo y la sangre de Jesucristo.



Una de las tradiciones más arraigadas en especial, en los capitalinos, es visitar siete iglesias para contemplar la presencia de Jesús en el sacramento del altar. Hoy, por el aislamiento que se está viviendo a nivel nacional los templos se encuentran cerrados, pero esto no es impedimento para dar continuidad a esta costumbre.



Realice aquí las siete visitas al santísimo sacramento.

Al iniciar las visitas

Bendición:

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén.



​Credo:

Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su

único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos; el perdón de los pecados, la resurrección de la carne; y la vida eterna. Amén.



Acto de contrición:

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno.

Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén



Oración:

Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Primera visita: Iglesia de San Diego

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración primera visita:

Amado Dios, hoy nos ponemos en tus manos; libéranos, sánanos y cúranos; gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Que tu gracia nos acompañe y anime por siempre. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Segunda visita: Iglesia Nuestra Señora de las Nieves

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración segunda visita:

Aumenta, Señor, en cada uno de nosotros la caridad, para que vivamos atentos a las múltiples oportunidades que nos das para colaborar con tu gracia y crecer en el amor. Bendito seas, Señor, ahora y por siempre. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.

​

Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Tercera visita: Catedral Primada de Bogotá

Foto: Archivo particular

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración tercera visita:

Señor, ayúdanos a descubrir tu mano amorosa detrás de tantas situaciones de dolor, angustia y desesperación, porque tú solo buscas nuestro bien. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Cuarta visita: Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración cuarta visita:

Señor, enséñanos a ser perseverantes en nuestros propósitos, y ante las dificultades y las angustias, enséñanos a decir: Jesús, en tí confiamos. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final: ​

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Quinta visita: Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen

Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración quinta visita:

Padre bueno, son muy pocos los minutos, pero quisiéramos estar sin prisa y que esta semilla del amor crezca para ti y en todas las personas que nos rodean. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Sexta visita: Templo de San Agustín

Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración sexta visita:

Amado Dios, ayúdanos a perseverar, a ser fieles en lo que nos corresponde hacer, para no entorpecer nuestro crecimiento espiritual. Bendito seas, Señor y Dios nuestro. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.

Séptima visita: Iglesia Nuestra Señora de Egipto

Foto: Johana Toro Archivo EL TIEMPO

+ Bendición.

+Credo.

+Acto de contrición.

+Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quién te amará tanto que de amor por ti muriera.

Oración séptima visita:

Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe y caridad, y por esto te suplicamos que esta oración sea el medio para fortalecer nuestra convicción, para ser auténticos discípulos y misioneros de tu amor. Amén.

V: Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

R: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.



Padre nuestro, tres Ave María y gloria.



Oración final:

Señor, permite que por tu gracia, podamos reconocerte en el Sacramento del Altar, en este corto tiempo que tenemos contigo; confiamos en ti y en tu palabra que nos revela que a pesar de nuestras debilidades podemos acercarnos a ti para ser curados y redimidos por tu amor. Ayúdanos a conocerte más, para poder amarte más. Amén.



Tendencias EL TIEMPO