Miles de fieles se apresuraron hoy al santuario de Lourdes, en el sur de Francia, ansiosos por pasar la mano por la pared de la gruta, cerrada al público durante casi dos años, debido a la crisis sanitaria. La fecha del 11 de febrero es simbólica, ya que se trata del día en que por primera vez, en 1858, la Virgen María se apareció a Bernadette Soubirous, según la tradición católica.



Esta vez "los peregrinos pueden regresar al interior de la gruta para tocar esta roca como signo de confianza en la Virgen María, para depositar en ella sus alegrías, sus penas o sus angustias", informó Olivier Ribadeau Dumas, rector del santuario.



Después de dos años de cierre debido a la crisis sanitaria, la gruta de Lourdes reabrió sus puertas. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Una misa en esta ocasión reunió a cerca de 4.000 personas. "Nunca hemos tenido tanta gente para una misa desde hace dos años", se alegró el rector.



El cierre de la gruta ha pesado mucho en las visitas a la segunda ciudad hotelera de Francia, después de París, que cuenta con 14.000 habitantes y depende 90% del turismo.

Por su parte, el Pontífice envío un mensaje de video a los peregrinos del Santuario Nuestra Señora de Lourdes, uniéndose a la fiesta litúrgica con su oración.



El Papa Francisco suplicó a la Virgen: “Madre, ayúdanos a ser comunidad que sale al encuentro de todos”. Por medio de un video, el Sucesor de Pedro envío un mensaje de manera particular a los peregrinos del Santuario dedicado a esta advocación en El Challao, en la provincia argentina de Mendoza, donde hoy celebran este día con gran devoción.



El portal Vatican News, reporta que el Santo Padre elevó una oración a la Virgen: “¡Madre, ayúdanos a ser comunidad!, para que salgamos al encuentro como comunidad. El encuentro siempre es abrirse a otros, lo contrario del encuentro es cerrarse el corazón. ¡Madre, que no tengamos el corazón cerrado!, porque el egoísmo es una polilla que te come por dentro el corazón”.

El portal de Aciprensa.com, dice que "el Papa se dirigió a los fieles presentes en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia para celebrar esta importante fiesta anual y destacó que las personas han acudido “como peregrinando con el alma y pidiendo a la Virgen una gracia muy grande: Madre, ayúdanos a ser una comunidad que sale al encuentro de todos” ".



Por ello, el Santo Padre alentó a acudir a la Virgen María y rezar: “Ayúdanos a ser comunidad que sale al encuentro de todos, para salir a encontrar a los demás, pero también para salir a dejarse encontrar”.

Oración a la Virgen de Lourdes

Para pedir por la salud de los enfermos:



¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra!

Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos,

acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón,

para pedirte que derrames a manos llenas¿

el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.



Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches,

Pero acuérdate que jamás se ha oído decir

que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.



¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!

Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes,

sanando tantas víctimas del dolor,

guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre).



Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud,

si ha de ser para mayor gloria de Dios.

Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados,

paciencia y resignación en los sufrimientos

y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios,

prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén.



Virgen de Lourdes, rogad por nosotros.

Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros.

Salud de los enfermos, rogad por nosotros.



Rezar tres Avemarías.