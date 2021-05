Virgen de Fátima: sus apariciones y cómo se festeja en pandemia

La pandemia no ha impedido que los fieles colmen los santuarios marianos, y entre ellos, el más importante hoy es el luso de Fátima (Portugal), con su tradicional peregrinación anual de dos días, para celebrar el día de la Virgen.



Es el día de conmemorar el aniversario de los hechos de Cova da Iria, donde, según la tradición católica, unos niños dijeron haber visto una imagen de la virgen. En la ceremonia nocturna, el cardenal portugués José Tolentino Mendonça pidió que la pandemia "no se convierta en una crisis de esperanza".



Los peregrinos miran la estatua de Nuestra Señora de Fátima en la Procesión de Despedida durante el Aniversario Internacional de Mayo 'Aparición de Nuestra Señora' en Fátima, Portugal. Foto: EFE

Esta es la primera peregrinación del año, un acto que en 2020 no pudo celebrarse a causa de la pandemia, y sus organizadores establecieron en 7.500 fieles la asistencia máxima, para garantizar el respeto de las distancias dentro del recinto -al aire libre- que, en general, puede acoger a hasta 300.000 personas.



Los peregrinos se han turnado para expresar su fe encendiendo cirios o rezando frente a la Capilla de las apariciones, levantada en el lugar en el que tres jóvenes pastores afirmaron haber visto a la Virgen en 1917.



Según la tradición católica, María se les habría aparecido en seis ocasiones ese año, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre.



"El mundo, cansado por la pandemia que todavía dura, necesita que nos arriesguemos a soñar [...] que nos atrevamos a soñar en un mundo mejor", declaró en su homilía el cardenal portugués José Tolentino Mendonça, que presidió la misa de la mañana del jueves, regada por la lluvia, desde el altar erigido en la explanada.



El de Fátima es uno de los santuarios marianos más frecuentados del mundo, como el de Lourdes, en Francia. Después de seis meses de estado de emergencia sanitaria y de haber ocupado, durante varias semanas el pasado invierno, los primeros puestos en número de casos de covid-19 respecto a su población, Portugal inició el pasado 1 de mayo la última etapa de un desconfinamiento gradual que, de momento, no ha provocado ningún repunte de la pandemia en el país, de 10 millones de habitantes.

