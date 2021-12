Los villancicos son las canciones de Navidad que se escuchan durante los eventos religiosos decembrinos como la noche de las velitas, las novenas y el 24 de diciembre para la llegada del niño Jesús al pesebre.



La temática de estas sonoridades se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores y la Estrella de Belén. Algunos de los principales villancicos, los cuales no pueden faltar en sus novenas, se los recordamos a continuación.

'Mi burrito sabanero'

Esta canción, conocida también como 'Burrito de Belén', fue compuesta por el músico venezolano Hugo Blanco, en 1975.



Letra:

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (Bis)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis)



El lucerito mañanero ilumina mi sendero (Bis)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis)



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apurate mi burrito que ya vamos a llegar



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (Bis)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis)

(Se repite todo)



'El tamborilero'

Se cree que este villancico fue creado por la pianista norteamericana Katherine Kennicott, al traducirlo al inglés de una supuesta canción original checa, en 1941.



Letra:

El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió

los pastorcillos quieren ver a su Rey,

le traen regalos en su humilde zurrón

rom pom pom pom rom pom pom.



Ha nacido en un portal de Belén, El Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor,

mas tú ya sabes que soy pobre también,

y no poseo más que un viejo tambor,

rom pom pom pom rom pom pom.



¡En tu honor frente al portal tocaré con mí tambor!

El camino que lleva a Belén

yo voy marcando con mi viejo tambor,

nada mejor hay que yo pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor,

rom pom pom pom rom pom pom.



Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.

'Rodolfo el reno'

Rodolfo es el nombre de uno de los renos que tiran del trineo de Papá Noel en el que lleva los regalos de Navidad a todos los niños del mundo durante la noche del 24 de diciembre.



En esta canción se cuenta su historia y la particularidad que lo hace distinto a los demás: su nariz roja.



Letra:

Era Rodolfo un reno que tenía la nariz

Roja como la grana y de un brillo singular

Todos sus compañeros se reían sin parar

Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó



Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó

Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación

Y desde aquel momento, toda burla se acabó



Era Rodolfo un reno que tenía la nariz

Roja como la grana y de un brillo singular

Todos sus compañeros se reían sin parar

Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó



Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó

Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación

Y desde aquel momento, toda burla se acabó



Toda burla se acabó

Toda burla se acabó

'Noche de paz'

De acuerdo con 'National Geographic', este villancico se originó en el año 1818 en un pueblo cerca a la ciudad de Salzburgo, en Austria, llamado Oberndorf.



El pastor Josef Mohr, luego de ver una representación del nacimiento de Jesús en la pequeña iglesia de San Nicolás, recordó un poema navideño que había escrito años atrás y se le ocurrió que su letra podría ser ideal para un villancico.



Letra:

Noche de paz, noche de amor

todo duerme en derredor

sólo suenan en la oscuridad

armonías de felicidad

armonías de paz,

armonías de paz.



Noche de paz, noche de amor

ha nacido Jesús

pastorcillos que oís anunciar

no temáis cuando entréis a adorar

que ha nacido el amor (bis).



Noche de paz, noche de amor

todo duerme en derredor

sólo velan María y José

duerme el niño y durmiendo se ve

todo el cielo en su faz (bis).



'Campana sobre campana'

Esta canción es conocida en diversas naciones de habla hispana, pues su origen es andaluz, es decir, proveniente de la comunidad autónoma española Andalucía. Sin embargo, su autor es desconocido.



Letra:

Campana sobre campana

Y sobre campana una

Asómate a la ventana

Verás al Niño en la cuna



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas nos traéis?



Recogido tu rebaño

¿A dónde vas pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino



(Coro)

Campana sobre campana

Y sobre campana dos

Asómate a la ventana

Porque está naciendo Dios



(Coro)

Caminando a medianoche

¿Dónde caminas pastor?

Le llevo al niño que nace

Como a Dios mi corazón

(Coro)

'Los peces en el río'

Esta canción que habla del gozo de los animales tras el nacimiento del niño Jesús tiene un origen y autor desconocido hasta el momento. Aunque, de acuerdo con algunos expertos, se puede percibir cierta influencia árabe en sus versos.



Letra:

La Virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus cabellos son de oro

Y el peine de plata fina



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver al Dios nacer



La Virgen está lavando y los tendió en el romero

Los angelitos cantando y el romero florecido



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver al Dios nacer

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben al ver al dios nacido



La virgen está lavando con muy poquito jabón

Se le picaron las manos, manos de mi corazón

‘A la nanita nana’

Este villancico en honor al arrullo del niño Jesús en la cuna fue compuesto por José Ramón Gomis y Juan Francisco Muñoz y Pabón, por lo que en 1904 la Sociedad de Autores Españoles publicó su partitura dentro del apartado ‘Obras religiosas’ bajo el nombre de ‘La nana: balada al niño Jesús’.



Letra:

A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.

Fuentecilla que corres clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando lloras

callad mientras la cuna se balancea a la nanita nana, nanita ea.



A la nanita nana, nanita nana...

Manojito de rosas y de alelíes

¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?

cuales son tus sueños, dilo alma mía

más, ¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.



A la nanita nana, nanita nana...

Pajaritos y fuentes, auras y brisas respetad ese sueño y esas sonrisas

callad mientras la cuna se balancea que el niño está soñando, bendito sea.



‘Anton Tiruliruliru’

Al igual que sucedió con ‘A la nanita nana’, otro de los cánticos españoles que llegaron a Colombia fue ‘Anton Tiruliruliru’, que es una adaptación del villancico original en catalán ‘La pastora Caterina’, con autor anónimo.



Letra:

Anton tiruliruliru anton tirulirurá (Bis)

Jesús al pesebre vamos a adorar (bis).

Duérmete niño chiquito que la noche viene ya

cierra pronto tus ojitos que el viento te arrullará.

Duérmete niño chiquito que tu madre velará

cierra pronto tus ojitos porque la entristecerás.

