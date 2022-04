Semana Santa es un espacio de tiempo que se dedica para recordar la Pasión de Cristo. Esta inicia el Domingo de ramos y finaliza el Lunes de Pascua, es decir, tiene una duración de una semana y un día.



En medio de estos días de conmemoración, se destacan el Jueves Santo y el Viernes Santo. Este año 2022, el Papa Francisco presidirá la Liturgia de la Palabra, la Adoración de la Santa Cruz y la Santa Comunión en la Basílica de San Pedro a las cinco de la tarde, mientras que, a las 21.15 horas, presidirá en el Coliseo el pío ejercicio del Vía Crucis, al final del cual dirigirá sus palabras a los fieles e impartirá la Bendición Apostólica.



(Les puede interesar: Semana Santa: cómo cambiar tradiciones puede salvar especies)



Facebook Twitter Linkedin

Viacrucis en Medellín. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

"El Viernes Santo nació para conmemorar el día de la muerte de Jesús (el 14 del mes de Nisan, un viernes). Antiguamente era un día de luto en el que se participaba mediante el ayuno, que luego se extendió a todos los viernes del año", según consigna la página Vatican News.



Era de luto para recordar a Jesús que va al jucio con Poncio Pilato, gobernador de Judea, y es condenado a morir en la cruz. En este día Jesús lleva a cabo su viacrusis que tiene torturas por parte de los soldados, que incluyen latigazos y la colocación de una corona de espinas. Así mismo, le obligan a llevar la cruz de madera con la que debe caminar hasta la cima del monde del Calvario, lugar donde será crucificado con dos personas.



La liturgia del Viernes Santo se compone de tres momentos: Liturgia de la Palabra, Adoración de la Cruz y Comunión. En este día y a través de esta liturgia, se invita a los fieles a fijar su mirada en Jesús, el Crucificado. Cristo murió en la Cruz para llevar a cabo la misión de salvación que el Padre le había confiado: "He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo".

(Vea: Miércoles Santo: oraciones y reflexiones para esta fecha)



"Él -dice Isaías- tomó sobre sí nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, y nosotros lo juzgamos castigado, golpeado por Dios" (Is 52,13-53,12). Jesús pagó con su vida el precio más alto por nuestra desobediencia, y lo hizo con amor y por amor: "Jesús, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que os enriquecierais con su pobreza" (2 Cor 8,9)".



Y recomienda: "A la sombra del Viernes Santo, cada uno de nosotros puede ponerse ante la Cruz y confrontarse con el Señor Jesús sobre sus propios problemas, sus dramas, sus propios sufrimientos. Todas las cuestiones de la vida están iluminadas por la Cruz, hasta el punto de que podríamos decir realmente que "el corazón tiene razones que la razón no entiende". Hay que seguir al Señor Jesús en el amor, hasta el final. Como Él nos ha amado.

(Lea también: Catedral de Sal de Zipaquirá: esta es su programación en Semana Santa)

Oración del Viernes Santo

Facebook Twitter Linkedin

La Arquidiócesis de Bogotá realizó la Santa Viacrucis en la Plaza de Bolivar dirigida por el arzobispo de Bogotà Luis José Rueda Aparicio. Foto: Néstor Gómez - CEET

Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.



Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.



Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.



Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. (Jn 19,25-30)

Oración





Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

a tu grito de dolor

me uno con mi dolor,

mis miedos y pérdidas,

mis decepciones y el vacío del corazón.

Te grito mi necesidad de Ti.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

como sacerdote, me hago intercesor

por todos mis hermanos y hermanas:

te traigo, uniéndolo a tu grito,

los gritos de los corazones que lloran

por sus seres queridos que han muerto.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

te traigo, uniéndolo a tu grito,

el miedo de los enfermos y de los ancianos,

el cansancio del personal sanitario

el agotamiento de las familias,

la desconfianza de los jóvenes, los niños y adolescentes.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

te traigo, uniéndolo a tu grito,

la preocupación de los empresarios,

el miedo de los trabajadores.

la inquietud de los profesores,

el desconcierto de nuestras comunidades cristianas que se resquebrajan.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

acepta nuestro clamor y escúchanos.

Enséñanos a encomendarnos

al Padre tuyo y nuestro,

a dejar que nos custodie

en sus amorosos brazos.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

acepta nuestro clamor y escúchanos,

seguros de que nada sucede

fuera de tu plan de amor;

enséñanos a creer

que todo, en Ti, tiene sentido.

Señor Jesús,

Hombre de la cruz,

confío en Ti. Me encomiendo a Ti.



(Oración de A.V.)

(Además: Popayán alista con fervor las procesiones de Semana Santa)