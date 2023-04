A pesar de la ausencia del papa Francisco, ayer en el Coliseo de Roma (Italia) se realizó el tradicional viacrusis del Viernes Santo.



El pontífice no pudo asistir por el frío de la ciudad y siguió el evento desde su casa en el Vaticano.



En esta versión, el papa Francisco eligió como lema del viacrusis las 'Voces de paz en un mundo en guerra'.



En ese sentido, las relatos es que se escucharon ayer estuvieron relacionados con testimonios que Francisco escuchó durante sus eventos y viajes apostólicos.



Entre estos, se escuchó el testimonio de Luz Dary Landázuri, una chocoana víctima del conflicto, durante la cuarta estación: 'Jesús se encuentra con su Madre'. El Papa conoció a Landázuri en 2017 durante su visita por Colombia, exactamente en Villavicencio.



"En el 2012 la explosión de una bomba puesta por los guerrilleros me destrozó una pierna. La metralla me provocó decenas de heridas en el cuerpo. De aquel momento recuerdo los gritos de la gente y la sangre por todas partes", dice Landázuri en su relato.



"Pero lo que más me aterrorizó fue ver a mi hija de siete meses, cubierta de sangre, con muchos trozos de vidrio incrustados en su carita. ¡Lo que debe haber sido para María ver el rostro de Jesús deformado y ensangrentado! Yo, víctima de esa violencia insensata, al principio experimenté rabia y resentimiento, pero después descubrí que si difundía odio creaba aún más violencia", continúo con su relato, que leído durante el evento religioso.



Y agregó: "Comprendí que dentro de mí y a mi alrededor había heridas más profundas que las del cuerpo. Comprendí que muchas víctimas necesitaban descubrir, tal y como lo hice yo, y a través de mí, que tampoco para ellos esto había terminado y que no se puede vivir de resentimiento. De este modo empecé a ayudarles: estudié para enseñar a prevenir los accidentes causados por los millones de minas diseminadas en nuestro territorio. Agradezco a Jesús y a su Madre por haber descubierto que enjugar las lágrimas de los demás no es tiempo perdido, sino la mejor medicina para curarse a uno mismo".