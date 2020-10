Vaticano responde con silencio a palabras del Papa sobre uniones LGBT

Luego de que el papa Francisco pareciera apoyar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el Vaticano no logra responder a los comentarios que tomaron por sorpresa a los más altos niveles de la Iglesia Católica.



La vasta red de comunicaciones del Vaticano, que incluye radio, televisión y un diario, se ha mantenido en silencio. Eso demuestra como toda la operación mediática construida en torno al Papa también se mantuvo en la oscuridad sobre su cambio de opinión. Su propio feed oficial de Twitter no lo menciona.



El portavoz del Papa no ha respondido repetidas llamadas ni correos electrónicos.

Mientras tanto, la oficina de prensa intenta formular una declaración oficial.



El documental del cineasta Evgeny Afineevsky narra el enfoque del Papa Francisco a los problemas sociales urgentes. Lo que todos quieren saber es si Francisco hablaba en serio cuando indicó que las parejas del mismo sexo deberían disfrutar de protección legal, al igual que los heterosexuales unidos en matrimonio.



En el catolicismo esto se ha considerado tabú durante mucho tiempo.



En una entrevista incluida en el documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma, el Papa pareció romper con el conservadurismo de larga data de la Iglesia Católica en lo que respecta a los derechos LGBTI.



"Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello", dijo en español.



"Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso".



Tal cambio en la política normalmente vendría en la forma de un documento papal, como una encíclica, no en una película. Ahora surgen preguntas sobre cuándo

Francisco hizo los comentarios por primera vez.



La entrevista que aparece en el documental es idéntica a la que le dio a la cadena mexicana Televisa en 2019. Pero cuando salió al aire, no incluyó sus comentarios sobre las uniones civiles.



Bloomberg