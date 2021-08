Líderes religiosos de Colombia invitan a vacunarse contra el covid-19

Vacunarse o no hacerlo no debería ser un dilema en que enfrentar a la ciencia y a la religión. En eso están de acuerdo lideres de diferentes comunidades religiosas con presencia en el país que ven en el proceso de vacunación contra el covid-19 una oportunidad para salvar vidas.



Es el caso del pastor cristiano Andres Corson, de la Iglesia El Lugar de Su Presencia, quien explica que para él es importante vacunarse porque en este momento esta es la única salida que tenemos a la pandemia.



"Es posible que yo no sea de los desafortunados que el covid-19 podría matar, pero este no es un momento para ser egoístas, sino para poner el bien común por encima del bien individual; este es un momento para pensar en los que sí podrían morir y poner nuestro granito de arena para ayudarlos", manifiesta.



Corson también detalla que desde su comunidad sobre este tema toman como referencia el "Salmo 91:3 que dice que Dios nos puede librar de plagas mortíferas, pero Dios también provee medios para protegernos, y la vacuna es uno de esos medios".



Por su parte, Francisco Duque, obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia, asegura que desde esta comunidad el consejo a todos sus feligreses es que se vacunen, sin importar el biológico que se les aplique.



"Nosotros no creemos que allí hayan chips o que la vacuna sea contraproducente a la salud humana, más bien creemos que es su protección porque la vacuna ha sido probada científicamente, ha sido avalada mundialmente", expresa el religioso, quien añade que la orden para todo el clérigo es difundir la necesidad de vacunarse y continuar con los protocolos de bioseguridad que se han establecido desde el Gobierno Nacional.



Desde la Iglesia Católica, el padre Jorge Enrique Bustamante, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, explica que reconocen el derecho que cada persona tiene para decidir libremente si se vacuna o no, pero han hecho como Iglesia una invitación constante a hacerlo.



"Es una forma de responsabilidad personal y colectiva para garantizar la salud de la misma persona, de su entorno cercano, la familia, seres queridos y toda la sociedad", expresa el sacerdote, quien añade que la invitación también se ha hecho a partir del testimonio y el ejemplo a través de la vacunación del papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI, así como de los obispos, los sacerdotes y personal líder de la Iglesia Católica, que en Colombia se han vacunado en las diferentes fases del plan nacional.

Musulmanes y judíos

Marcos Peckel, director de la comunidad judía, comenta que para ellos la vacunación es clave y no tienen ante ella ninguna oposición por ningún motivo, por lo que esperan que todos sus miembros se vacunen de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, así como quienes han tenido la oportunidad de viajar al exterior para hacerlo.



"Hemos visto en países donde realmente se logró minimizar la muerte y la enfermedad grave ha sido con la vacunación, Israel es un ejemplo. Ha demostrado ser efectiva y todo el mundo debe vacunarse y en la medida en que todos lo hagamos colaboramos con nosotros y con toda la sociedad porque entre más vacunados haya menos capacidad tiene el virus de difundirse y de contagiar a otros", manifiesta Peckel.



Por su parte María José Acevedo, de la Asociación de Mujeres Musulmanas Assallam de Colombia, explica que dentro de su comunidad también se considera la vacunación como un tema muy importante.



"Nos basamos mucho en la parte científica y con todas las comprobaciones que le han hecho a las vacunas es algo necesario para que no se siga expandiendo el virus y se prevenga", comenta. Por eso la invitación ha sido siempre a vacunarse pensando en el bienestar de sus familias e hijos.



