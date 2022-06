“No tengo una pregunta, sino una petición”, dijo un pequeño en medio de un encuentro con el Papa Francisco. Había unos 160 niños presentes, quienes vieron cómo llegó el sumo pontífice en una silla de ruedas hasta el Atrio de San Dámaso del Vaticano.

El motivo de la reunión era la iniciativa Atrio de los Gentiles, un espacio en el que el Papa escucha a diferentes sectores de la sociedad para brindarles guía y reflexionar al respecto. Esta vez uno de los temas abordados con los niños fue la guerra entre Ucrania y Rusia.

‘¿Puedes venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo?’

Luego de más de tres meses de iniciado el conflicto y los desplazamientos, un niño ucraniano llamado Sachar quiso conocer las acciones que la Iglesia adelanta para mediar entre las naciones.



“No tengo una pregunta, sino una petición: ¿puedes venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora?”, dijo Sachar cuando tuvo el micrófono al frente y esperó una respuesta que llenara sus expectativas.



“Me alegro de que estés aquí”, inició el Papa Francisco. “Pienso mucho en los niños de Ucrania, y para eso he enviado a algunos cardenales para ayudar allí y estar cerca de toda la gente, de los niños”.

Así luce la ciudad de Mariúpol tras los ataques rusos. Foto: AFP

Aunque no entró en detalles de las acciones de los religiosos en Europa del este, sí se aventuró a expresar su deseo de visitar la región: “Me gustaría ir a Ucrania. Solo tengo que esperar el momento para hacerlo, ya sabes, porque no es fácil tomar una decisión que puede hacer más daño que bien al mundo entero”.



Así parece que su viaje a Ucrania ya se habría discutido en varias ocasiones. Sin embargo, como él lo señaló, es un tema complejo que podría traer retaliaciones. No se sabe con certeza a qué se refirió con ello, pero el jefe de la Iglesia está esperando el momento en el que las condiciones le permitan ingresar.

De hecho, amplió su respuesta al decir que en los próximos días estará recibiendo en el Vaticano a “representantes del gobierno de Ucrania, que vendrán a hablar, también para hablar de mi posible visita allí. Veamos qué pasa”.

¿Por qué el Papa quiere ir primero a Rusia?

En ocasiones pasadas, el sumo pontífice ya ha expresado que tiene la intención de ir a la región. Incluso, reveló en mayo pasado que tenía planeado viajar a Rusia y decirle al presidente Vladimir Putin que detuviera de inmediato la guerra.



Pero el tema no escaló. “Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo”, expresó en charla con el diario ‘Corriere della Sera’.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el papa Francisco en un encuentro pasado. Foto: Efe

Su deseo, dijo, es ir primero a Moscú para reunirse con el mandatario que inició el conflicto. “Tengo que reunirme con Putin. Pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta...”, concluyó.



En cambio, sí ha recibido varias invitaciones por parte del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró que “es el invitado más esperado en el país”.

Entre tanto, cerca de cinco millones de ucranianos han salido del territorio, de acuerdo con cifras del mes de mayo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Otros datos de las autoridades indican que más de cuatro mil civiles han fallecido, entre ellos 268 menores. Las bajas de soldados rusos, según Ucrania, serían casi 30 mil.

