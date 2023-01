Este jueves 5 de enero, a partir de las 9:30 a.m. de Roma (3:30 a.m., hora de Colombia) se celebraron los funerales del papa emérito Benedicto XVI, presididos por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Lo acompañó en el altar principal el cardenal italiano Giovanni Battista Re, decano del colegio cardenalicio.



De acuerdo con el Vaticano, la eucaristía fue concelebrada por más de 120 cardenales, más de 400 obispos y aproximadamente 4.000 sacerdotes. Se estima que 60.000 personas participaron en la multitudinaria ceremonia, incluyendo a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, además de numerosas delegaciones oficiales de varios países, entre ellos el canciller colombiano Álvaro Leyva.



Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ofrecerá a las 10:00 a.m., en la Catedral Primada, una eucarística por el eterno descanso del papa emérito, presidida por el Nuncio Apostólico, Mons. Luis Mariano Montemayor. De este modo “queremos dar gracias por la vida y misión, por el fecundo ministerio apostólico del papa emérito Benedicto XVI”, así como por “el profundo legado teológico, lleno de sabiduría, que ha dejado”, ha dicho Mons. Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la CEC.

¡Manténganse firmes en la fe!

A propósito del legado de Joseph Ratzinger, tras su deceso el pasado 31 de diciembre fue dado a conocer su testamento espiritual, el cual había escrito a los 16 meses de su elección como Benedicto XVI —el 29 de agosto de 2006—. "¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se dejen confundir!", se lee en el escrito, en el que afirma haber "visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis", refiriéndose a la "generación liberal", a la "generación existencialista" y a la "generación marxista", y señalando que "he visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe".

Desde sus tiempos como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo que le fue confiado a partir de 1981 por su predecesor, san Juan Pablo II, ya era conocida su beligerancia en asuntos de fe. El teólogo brasileño Manoel Godoy recuerda que en los inicios del pontificado del papa polaco, “buscó a alguien que pudiera defender la doctrina de la Iglesia frente a los pensadores más abiertos, sobre todo, los seguidores de la teología de la liberación. Esta posición y su actuación le valieron el apodo de ‘rottweiler de Dios’”.

Antes de su llegada al Vaticano, Ratzinger ya era ampliamente reconocido por su aporte a la teología y a la filosofía. “Vino a Colombia en 1968 como profesor de teología, a dictar un curso con ocasión del 39.º Congreso Eucarístico Internacional que se celebraba en Bogotá”, comenta la teóloga Isabel Corpas de Posada. Para ese tiempo Ratzinger tenía 41 años y era catedrático de la Universidad de Tubinga. “Ese mismo año había publicado su libro Introducción al cristianismo, una interpretación de una fe renovada —sobre todo, una fe vivida y celebrada, más allá de formulaciones teóricas—, que alimentaría, a su vez, una renovación de la teología”, asevera Corpas, quien sería la primera mujer en recibir el título de doctora en teología en el país. Hasta el día de hoy recuerda aquel curso con el afamado profesor alemán y sus conferencias en el Teatro Colón, en el centro de la capital.

Funeral Benedicto XVI Foto: EFE

Herencia teológica

A la hora de hacer balances sobre la prolija herencia de Joseph Ratzinger como intelectual y teólogo, se hace necesario revisitar sus numerosas obras, conferencias y escritos —traducidos a muchos idiomas y varios de ellos considerados best seller—, desde sus tiempos de profesor e investigador universitario, hasta los últimos días de su vida, pasando por sus casi ocho años como pontífice. Solamente durante este periodo, como máximo líder de la Iglesia católica —entre 2005 y 2013—, el Magisterio de Benedicto XVI incluye tres encíclicas: Deus caritas est (2005), Spe salvi (2007) y Caritas in veritate (2009); cuatro exhortaciones apostólicas: Sacramentum caritatis (2007), Verbum domini (2010), Africae munus (2011) y Ecclesia in Medio Oriente (2012); 112 mensajes pontificios; 63 mensajes para jornadas mundiales —de la paz, del enfermo, de las comunicaciones sociales, de la juventud, de las misiones, de las vocaciones, de la alimentación y de las migraciones—, 8 mensajes para Cuaresma y 15 mensajes Urbi et orbi (‘a la ciudad de Roma y al mundo’) para Pascua y Navidad. También, durante su pontificado pronunció 349 homilías y nada más ni nada menos que 1.495 discursos, muchos de ellos durante los 53 viajes apostólicos que realizó dentro y fuera de Italia —29 y 24, respectivamente—, cuando visitó 22 países.

Difícil calcular cuántas páginas sumaría el legado teológico y pastoral de Benedicto XVI si se contempla toda su vida y obra, con sus cientos de cartas, libros, artículos, conferencias y escritos académicos, desde sus tiempos de profesor en Alemania —muchos de ellos editados y publicados, posteriormente, en volúmenes que se tornarían en obras de referencia en seminarios y facultades de teología alrededor del mundo—, a lo que se añade su densa producción intelectual y académica durante casi un cuarto de siglo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo el autor de numerosas cartas, documentos y trabajos doctrinales de amplia repercusión, como el Catecismo de la Iglesia Católica que vio la luz en 1992, luego de seis años de intensos trabajos con un grupo de expertos, amén de cientos de contribuciones para libros, revistas y eventos académicos.

Falleció el 31 de diciembre Foto: EFE

También la Iglesia colombiana se nutrió de sus enseñanzas y orientaciones pastorales, en las que siempre dejó ver su talante de teólogo e intelectual. A modo de ejemplo o de provocación, quizás, algunas de las palabras del Discurso inaugural de Benedicto XVI en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida (Brasil), en mayo de 2007 —donde participaron, por Colombia, los cardenales Pedro Rubiano, Alfonso López Trujillo y Darío Castrillón Hoyos, así como una docena de obispos y algunos sacerdotes, religiosas y laicos—, nos permiten asomarnos a su pensamiento y a su mirada de fe ante a la realidad**:

“Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas, más aún, buscan el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta”.

“La economía liberal de algunos países latinoamericanos ha de tener presente la equidad, pues siguen aumentando los sectores sociales que se ven probados cada vez más por una enorme pobreza o incluso expoliados de los propios bienes naturales”.

“Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de ‘realidad’ y, en consecuencia, sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas”.

“La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud del bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo”.

“La primera afirmación fundamental es, pues, la siguiente: sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis”.

“De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable; no hay camino y, al no haber camino, no hay vida ni verdad”.

Joseph y Maria Ratzinger con sus hijos Maria, Georg y Joseph jr. (De izquierda a derecha) tomada después de que ambos hijos se convirtieran en sacerdotes en la iglesia católica romana. Foto: EFE

“La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión: el encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”.

“El respeto de una sana laicidad —incluso con la pluralidad de las posiciones políticas— es esencial en la tradición cristiana. Si la Iglesia comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, sino que haría menos, porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía política y con posiciones parciales opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido”.

“Las estructuras justas son, como he dicho, una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal”.

“La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas”.

A partir de ahora, cuando los peregrinos visiten las ‘grutas vaticanas’, debajo de la Basílica de San Pedro, podrán observar el lugar donde reposan los restos de Benedicto XVI, que es el mismo que ocupó san Juan Pablo II antes de su beatificación. Para quienes deseen ir tras el legado del ‘gran teólogo’ alemán, podrán acudir a los libros y escritos que dan cuenta de su aporte como “colaborador de la verdad” —que fue su lema episcopal— y al pensamiento social y doctrinal de la Iglesia. Muchos coinciden en que la mejor forma de conocer a un intelectual de la talla de Benedicto XVI es a través de su Magisterio. Afortunadamente todos los textos que corresponden a su pontificado se encuentran disponibles en el sitio web del Vaticano.



* Periodista colombiano. Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Docente-investigador de la Universidad de La Salle.



** Selección de Fernando Vásquez Rodríguez.