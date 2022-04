"Hay llorar sobre las tumbas. ¿No nos importa la juventud? Me adolora lo que sucede hoy. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. ¡Todos somos culpables! #Paz #Ucrania".



Este es el texto del trino escrito por el papa Francisco en su cuenta de Twitter (@Pontifex), tras cumplirse 40 días de la invasión ordenada por el régimen de Vladimir Putin contra de Ucrania.

Muchos de los usuarios de esta red social se fueron lanza en ristre contra el pontífice, a quien le recordaron la cercanía que en algún momento tuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, y criticaron el hecho de que no lo señale con nombre propio como autor de la guerra que está devastando a Ucrania.

Hay llorar sobre las tumbas. ¿No nos importa la juventud? Me adolora lo que sucede hoy. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. ¡Todos somos culpables! #Paz #Ucrania — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 4, 2022

De hecho, mostraron su inconformidad con la frase "todos somos culpables", dado que consideran que es una forma de distribuir esa responsabilidad.



Francisco acompañó ese trino con otros mensajes, en los que señaló, por ejemplo, que "la lógica de la guerra se ha impuesto una vez más, porque ya no estamos acostumbrados a pensar con la lógica de la paz. Somos tercos, estamos enamorados de las guerras, del espíritu de Caín. #Paz #Ucrania".

La posibilidad de ir a Ucrania sigue en pie

Durante el vuelo de regreso al Vaticano, tras finalizar su visita de este fin de semana a la isla de Malta, el pontífice volvió a condenar la guerra, y lamentó que tras la II Guerra Mundial hubo un movimiento por la paz e incluso por el desarme nuclear, pero que "70 años después nos hemos olvidado de todo".



En diálogo con los periodistas que lo acompañaban aseguró que la Santa Sede está haciendo todo lo posible para que cese la guerra en Ucrania y que, entre otras cosas, se encuentra la posibilidad de su viaje a Kiev, aunque consideró que quizá no sea conveniente hacerlo.

El papa explicó: "Toda la parte diplomática del Vaticano está haciendo lo posible, y no todas las acciones se pueden publicar por prudencia. Pero estamos al límite de lo posible y entre estas posibilidades está el viaje a Kiev", tras la invitación del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.



"La disponibilidad siempre existe. Yo dije que sí, está sobre la mesa, pero no sé si podrá hacer y si es conveniente hacerlo o si no conviene hacerlo o debo hacerlo. Está todo en el aire", señaló.



Adelantó que se está trabajando en una posible reunión con el patriarca ruso Kiril, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, y que podría tener lugar en Medio Oriente, después de que ambos líderes religiosos conversaran hace algunos días.



El patriarca Kiril mantiene una posición de apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Papa desvió la pregunta sobre qué le diría al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien ha evitado referirse en sus llamamientos para pedir la paz, y explicó que en sus rondas de conversaciones ha hablado con Kiril, con Zelenski en dos ocasiones y que se acercó a la embajada rusa ante la Santa Sede para "hablar con el embajador que es el representante del pueblo". Y señaló que sus mensajes son iguales para

todos y que "no usa un doble lenguaje".



Preguntado sobre el hallazgo de cientos de cadáveres de civiles en la localidad ucraniana de Bucha, tras la liberación de la ciudad de las tropas rusas, el pontífice dijo que no había sido informado y que estaba conociendo la tragedia porque se lo estaban contando los periodistas que le acompañaban en el viaje.



También reveló que para tener una visión de lo que está ocurriendo en Ucrania de parte de los periodistas, conversa cada dos días con la enviada de La Nación para cubrir el conflicto y corresponsal en Roma, Elisabetta Piqué, que está en la zona desde el inicio de la guerra. Además, recordó a los reporteros muertos en esta guerra y que "trabajaban por el bien común".

