Para algunas personas, el día no puede ‘iniciar con pie derecho’ si, dentro de su rutina mañanera, no incluyen un espacio para orar. Por lo general, este hábito no solo se lleva a cabo al levantarse, sino también al terminar la jornada.



Disponer de unos minutos en la noche para agradecer, en la mayoría de ocasiones, resulta liberador, pero también tranquilizante. Es por esta razón que a continuación le presentamos algunas oraciones para que no se vaya a dormir sin antes expresar gratitud, pedir protección y entregar sus peticiones a Dios.

¿Hora de dormir? No olvide hacer su oración para la noche

Esta oración fue inicialmente compartida por ‘Eternal Word Television Network’ (EWTN), una cadena de televisión estadounidense, cuya programación está basada en contenido religioso.

Orar es un hábito que tienen muchos creyentes. Foto: iStock

Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto, me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la virgen María, te pido que me asistas y guardes en paz. Venga sobre mí tu bendición.

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.



Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en esta noche.



Visita, Señor, esta habitación y ahuyenta de ella todas las asechanzas del enemigo. Estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz y tú danos tu santa bendición. Por los méritos de Cristo, amén.



En medio de la oración, es necesario hacer un proceso de introspección respecto a los pensamientos, palabras y obras que llevó a cabo durante el día. ¿Pronunció malas palabras? ¿Hizo daño a alguien? ¿Tuvo algún mal pensamiento?, son algunos de los cuestionamientos que, de acuerdo con ‘EWTN’, debe hacerse.

Otras oraciones para agradecer en la noche

Las siguientes oraciones fueron extraídas del sitio web ‘Su Biblia’, especializado en contenidos bíblicos.

Oración 1

En este día has estado conmigo y por eso te alabo, Señor. Gracias por la seguridad de tu cuidado, ayuda y compañía. Ayúdame a descansar bien durante toda la noche, toma el control de mi mente para que solo piense en ti. Te entrego mis preocupaciones y mis anhelos. Cuida de todas las personas que amo. Danos tu paz hoy y siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor, amén.

En la oración puede agradecer, pedir perdón y expresar sus anhelos. Foto: iStock

Oración 2

Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día que no han sido de tu agrado. Quiero andar en rectitud delante de ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de amor. Quiero ser más como tú. Habla a mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Amén.

Oración 3

Señor, son muchas las preocupaciones en mi mente y en mi corazón. ¡Te las entrego todas a ti! Tú eres el Dios todopoderoso que me ama y en ti pongo toda mi confianza. ¡Lléname de tu paz! Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo tu control. ¡En ti tus hijos estamos seguros! Ayúdame a descansar en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús, amén.

Oración 4

Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. ¡En ti nos refugiamos mi familia y yo! ¡Grande eres tú, Señor! En esta noche nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas. Ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Ayúdanos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. En el nombre de Jesús, amén.

Hacer una oración en la mañana y a la hora de dormir puede cambiar su día. Foto: iStock

Oración 5

Señor, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones conmigo y mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor, queremos sentir tu presencia. Protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En el nombre de Jesús, amén.

