Tercer Rosario Mundial Mater Fátima se rezará desde Colombia

Por la santificación de la Iglesia Católica, por el fin de la pandemia de covid-19 que azota al mundo y la serenidad de quienes han perdido a sus seres queridos por cuenta de la enfermedad, por la paz y la libertad, por la familia y la vida, por la conversión de los pecadores y la reparación de los corazones de Jesús y María.



(Le puede interesar: 'Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido': Gaviria).

Con estas intenciones se llevará a cabo este jueves 13 de mayo, a las 12:00 del mediodía, el Tercer Rosario Mundial Mater Fátima, desde la Basílica de Chiquinquirá; la jornada, con la que se conmemora el día del aniversario 104 de la aparición de la Virgen María en Fátima, será transmitida a más de 100 millones de devotos, en al menos 150 países.



El fundador y director de Mater Fátima, el padre Héctor Ramírez, cuenta que la iniciativa nació cuando él era capellán del Santuario de Fátima, en Portugal, y fue allí donde se celebró esta primera oración a escala mundial; el segundo se llevó a cabo desde la Basílica de Guadalupe, en México.



(También: 'La violencia no soluciona nada': mensaje de la Conferencia Episcopal).

Facebook Twitter Linkedin

Virgen de Fátima Foto: revistaunica.com.mx

Con respecto a la jornada de este año, y la decisión de que sea desde Colombia, el padre Ramírez señala que hay que darle una lectura espiritual: “Yo no elijo, es la Virgen la que va guiándonos. Al ser un país católico y muy mariano, la Virgen María quiso tener una diferencia con Colombia, una muestra de cariño, especialmente con las necesidades que está teniendo en este momento; quiere darle un abrazo y decirles a todos que no haya miedo, que todo se puede solucionar”, explicó el padre, quien agregó que es “muy triste ver que personas de un mismo país luchan unas contra otras”.



El Rosario, que también se propone rezar en las parroquias, será transmitido por televisión y vía 'streaming'. A las 11 a. m. de ese día (hora colombiana) se celebrará la Santa Misa; acto seguido (12:00 del mediodía) será la adoración eucarística y el Santo Rosario en 15 idiomas, y finalizará con la consagración de los Corazones de Jesús y María, a través de la intercesión de San José.



(Además: José Gregorio Hernández, el beato venezolano que combinó ciencia y fe).



“Tras recibir la bendición mantendremos una tradición de Chiquinquirá: la procesión con una copia de la imagen del Rosario y la copia de la Virgen de Fátima”, explicó el padre Ramírez, quien invitó a los católicos a sumarse a la jornada.



“Ante las dificultades y las crisis que se puedan dar –señala el padre- el miedo paraliza. No hay que tener miedo. Nos damos cuenta de que las verdaderas soluciones pasan por la conversión del corazón; cuando el corazón tiene paz, serenidad y esperanza no se dan estos conflictos entre hermanos… Hay que confiar en Dios, él puede transformar la historia positivamente, para bien de las personas”.

REDACCIÓN VIDA

Encuentre también en Religión:

El trabajo del futuro: dignidad y encuentro

Papa aprueba leyes para evitar corrupción en el Vaticano

Arzobispo de Bogotá criticó el uso del glifosato