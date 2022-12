Con el año próximo a finalizar, son muchas las familias que se preparan para alzar una acción de gracias. De hecho, el mismo pontífice estableció en su calendario una celebración de alabanza para este 31 de diciembre.



“El 31 de diciembre, a las 17.00 horas, en la Basílica Vaticana, el papa presidirá la celebración de las Primeras Vísperas y Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido”, comunicó el portal ‘Vatican News’.

Pero ¿qué es Te Deum?, el himno que en español significa 'A ti, Dios', es un cántico cristiano creado para celebraciones religiosas.



De acuerdo con medios especializados, este himno, escrito principalmente en latín, fue usado por la realeza durante las coronaciones y bautismos.



De hecho, el himno es especial porque contiene en sus estrofas el Sanctus, una oración eucarística y una “aclamación para alabar al Señor, la cual está inspirada en las Sagradas Escrituras: un poco en el libro de Isaías, otro poco, en el libro del Apocalipsis y en la aclamación de los ramos del Evangelio de San Mateo”, según el portal ‘Hozana’.

El papa decidió usarlo este año como canto litúrgico para la misa de fin de año. Aquí le dejamos la letra por si quiere acompañar al pontífice en su oración de gracias a Dios por el 2022.

Te Deum

A ti, oh Dios, te alabamos,

A ti, Señor, te reconocemos.

A ti, eterno Padre,

Te venera toda la creación.

Los ángeles todos,

Los cielos y todas las potestades te honran.

Los querubines y serafines

Te cantan sin cesar:

Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del universo.

Los cielos y la tierra

Están llenos de la majestad de tu gloria.

A ti te ensalza

El glorioso coro de los Apóstoles,

La multitud admirable de los Profetas,

El blanco ejército de los mártires.

A ti la Iglesia santa,

Extendida por toda la tierra, te proclama:

Padre de inmensa majestad,

Hijo único y verdadero, digno de adoración,

Espíritu Santo, Defensor.

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.

Tú eres el Hijo único del Padre.

Tú, para liberar al hombre,

Aceptaste la condición humana

Sin desdeñar el seno de la Virgen.

Tú, rotas las cadenas de la muerte,

Abriste a los creyentes el reino del cielo.

Tú te sientas a la derecha de Dios

En la gloria del Padre.

Creemos que un día

Has de venir como juez.

Te rogamos, pues,

Que vengas en ayuda de tus siervos,

A quienes redimiste con tu preciosa sangre.

Haz que en la gloria eterna

Nos asociemos a tus santos.

Salva a tu pueblo, Señor,

Y bendice tu heredad.

Sé su pastor

Y ensálzalo eternamente.

Día tras día te bendecimos

Y alabamos tu nombre para siempre,

Por eternidad de eternidades.

Dígnate, Señor, en este día

Guardarnos del pecado.

Ten piedad de nosotros, Señor,

Ten piedad de nosotros.

Que tu misericordia, Señor,

Venga sobre nosotros,

Como lo esperamos de ti.

En ti, Señor, confié,

No me veré defraudado para siempre.

