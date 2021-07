Siete escándalos que ha vivido el Vaticano en los últimos tiempos

A lo largo de la historia, el Vaticano se ha visto envuelto en diversos escándalos, algunos de ellos han tenido notable repercusión en los medios de comunicación.



Los más recientes han sido el informe del seminario alemán revelado en el 2018, donde señala más de 3.600 niños de Alemania abusados por curas entre 1946 y 2014 y, el caso VatiLeaks, la filtración a la prensa de documentos reservados de la Santa Sede, en el que hay dos imputados, y de ellos un detenido, el mayordomo o ayuda de cámara del papa.



No es la primera vez que los medios de comunicación publican documentos confidenciales vaticanos. Ya en el siglo XIX, durante la celebración del I Concilio Vaticano (1869-1870), que definió la infalibilidad del Papa, ciertos documentos acabaron, no sin polémica, en los periódicos alemanes.



Asimismo, las fotos de Pío XII moribundo fueron publicadas en 1958 en diversas revistas después de que Riccardo Galaezzi-Lisi, quien fuera médico del papa hasta dos años antes de su muerte, accediera al apartamento pontificio e hiciera las fotos que vendió a los medios.



No de la misma manera, pero también en circunstancias no exentas de teorías conspirativas, tuvo lugar la muerte de Juan Pablo I, cuyo pontificado duró 33 días. El sucesor de Pablo VI apareció muerto el 28 de septiembre de 1978 y, aunque fue de un ataque al corazón, según el comunicado oficial, se publicaron libros e informaciones sobre posibles envenenamientos y oscuras tramas vaticanas.



Ya durante el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005), la quiebra del Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano a través del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), fue otro escándalo, que en los años ochenta, sacudió los cimientos de la Iglesia católica, llenó páginas de periódicos e incluso se rodó la película Los banqueros de Dios, del cineasta italiano Giuseppe Ferrara.



La quiebra del Banco Ambrosiano, cuyo presidente, Roberto Calvi, fue encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982, dio origen a una turbia historia que vio conectadas mafia, finanzas, masonería y religión con operaciones financieras ilícitas que salpicaron al cardenal Paul Marcinkus, máximo responsable entonces del IOR, la banca de la Santa Sede. Aunque en este caso el Vaticano siempre rechazó cualquier responsabilidad, sí admitió su 'implicación moral' y pagó 241 millones de dólares a los acreedores de la entidad.



Otro escándalo, que durante el papado de Juan Pablo II dio paso a múltiples conjeturas, tuvo lugar en 1998 y estuvo relacionado con la Guardia Suiza, el único cuerpo militar existente en el Vaticano, que protege al papa.



En este caso, plasmado en el libro del periodista británico John Follain City of secrets (La ciudad de los secretos), fueron asesinados el comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann, y su mujer por el cabo Cedrid Tornay, que luego se suicidó con su propia arma y quien, según el Vaticano, actuó por rencor personal.



Esta fue la explicación oficial, después de que la Santa Sede diera por terminada la investigación en 2002. Sin embargo, la madre de Tornay se opuso a esta versión y, aunque sus abogados intentaron reabrir el caso, la petición fue siempre rechazada por el Tribunal de Apelación vaticano.



En 2012, durante el pontificado de Benedicto XVI, la prensa se hizo eco del caso de la joven Emmanuela Orlandi, desaparecida en 1983 y que salió a los medios cuando la Fiscalía de Roma decidió incluir en la lista de investigados al exrector de la basílica romana de San Apolinar, donde estuvo sepultado el mafioso Enrico de Pedis, jefe de la banda de la Magliana y supuestamente vinculado con el caso.



La desaparición de Orlandi, hija de un funcionario del Vaticano, fue relacionada, aunque nunca se probó, con el atentado contra Juan Pablo II en 1981 a manos del turco Alí Agca y sobre el que, en ocasiones, ha aparecido la pista de la citada banda de la Magliana.



Sin embargo, uno de los escándalos que más fuertemente han golpeado a la Iglesia católica ha sido el de los curas pederastas que en 2010 puso en entredicho a las iglesias de Irlanda, EEUU, Alemania, Austria y Bélgica, e incluso, salpicó al Papa, que llegó a ser acusado de haber 'encubierto' a sacerdotes pederastas durante su etapa al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe.



El Papa Ratzinger se vio obligado a cesar a varios obispos por esta causa, la misma por la que ordenó la limpieza de los Legionarios de Cristo, tras comprobar que su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel, fallecido en 2008, abusó sexualmente de seminaristas y tuvo hijos con varias mujeres.



Precisamente el pontífice reconoce en el libro-entrevista Luz del mundo, del escritor alemán Peter Seewald, que el caso de Maciel fue afrontado con 'lentitud y retraso', ello debido a que 'estaba muy bien cubierto'.





