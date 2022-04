Festividades, conmemoraciones y acontecimientos importantes para los creyentes cristianos católicos, están distribuidos a lo largo de todo el año y tienen gran influencia en la vida cotidiana de religiosos y no religiosos.



Pero, se ha preguntado alguna vez por qué ciertas festividades caen en determinadas fechas y no en otras. Los motivos suelen tener relación con la historia y la astronomía. Le contamos la explicación de algunas de ellas, como la Semana Santa.



Semana Santa

Este año el domingo de resurrección cae después de la luna llena del 16 de abril. Foto: @ingeniomasfotografia

La celebración de la Semana Mayor cambia sus cada año sus días entre los meses de marzo y abril. El motivo es que la fecha de estas tradiciones litúrgicas, de las más importantes para los católicos en las que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se define a partir del calendario lunar.



En el año 325 d.C, cuando se celebró el I Concilio Ecuménico de Nicea, convocado por el emperador Constantino I, se estableció que la Luna marcaría la fecha de la Pascua, de forma que el domingo de resurrección se celebraría el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera boreal, es decir después del equinoccio del 21 marzo, que corresponde al comienzo de la primavera en el hemisferio norte de la Tierra, aunque en la realidad, en algunos años puede ser el 20 de marzo.

Navidad

Foto: MAURICIO MORENO.EL TIEMPO

El 25 de diciembre es una de las fechas más importantes en el mundo occidental, en especial para los cristianos que celebran este día la Navidad, el nacimiento de Jesús.



A pesar de ello, no existe una prueba real de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. De hecho, cálculos basados en lo dicho por los evangelios sitúan el nacimiento de cristo en el mes de septiembre.



Sin embargo, esta fecha es importante para las festividades de diferentes creencias y culturas dado que es un día cercano al solsticio de invierno. Para finales de diciembre coinciden, por ejemplo, las fiestas dedicadas al dios romano Saturno.



Por su parte, los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios del sol naciente y la fertilidad, mientras que los aztecas hacían lo propio por estas fechas con el dios Huitzilopochtli.

De vuelta a Constatino I, el Grande, se dice que durante su reinado la iglesia propuso el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus.



También se dice que habría sido el papa Julio II quien, en el año 350, pidió establecer el 25 de diciembre como el día de Navidad para ayudar en el proceso de cristianización de los romanos. Esto se oficializó en el 354 por el papa Liberio.

Nacimiento de Juan Bautista

Los festejos tradicionales cristianos por el nacimiento de San Juan Bautista, profeta que anunció la llegada del Cristo, se celebran cada 24 de junio, casi exactamente seis meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús.



De hecho, ambas festividades están relacionadas. De la misma forma en que el nacimiento de Jesús se comenzó a festejar cada 25 de diciembre en occidente, cercano al día más corto del año en el hemisferio norte, el nacimiento de San Juan Bautista se celebra alrededor del solsticio de verano, en el que sería el día más largo en el hemisferio norte.

Dia de Todos Los Santos

El 1 de noviembre católicos romanos y otros cristianos celebran el Día de Todos los Santos, que honra a todos los santos, conocidos o no, que llegaron al cielo. Se celebra en esta fecha en las iglesias occidentales y el primer domingo después de Pentecostés (5 de junio) en las iglesias orientales.



De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el origen de esta festividad no se puede rastrear con certeza y se tienen diferentes referencias de fecha en diferentes lugares, entre ellas el 13 de mayo, fecha elegida por el Papa Bonifacio IV cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor de la Santísima Virgen y todos los mártires en 609.



La primera evidencia de la fecha de celebración del 1 de noviembre y de la ampliación de la festividad para incluir a todos los santos y a todos los mártires ocurrió, de acuerdo con la publicación, durante el reinado del Papa Gregorio III (731–741), quien dedicó una capilla en San Pedro, Roma, el 1 de noviembre en honor de todos los santos.



En 800, Alcuino celebró el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y también apareció en un calendario inglés del siglo IX en ese día. En 837 el Papa Gregorio IV ordenó su observancia general. En la Inglaterra medieval, el festival se conocía como All Hallows, y su víspera todavía se conoce como Halloween, de ahí su relación con esta fiesta.



