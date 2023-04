Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa, un tiempo propicio para la interiorización, el sosiego y la vivencia de la fe –entre los católicos–, mediante la participación en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, es decir, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.



“Vivir la Semana Santa en este momento dramático que atraviesa el país y de tantas otras situaciones que experimenta el mundo, no puede dejarnos indiferentes”, comenta el obispo auxiliar de Bogotá, monseñor Luis Manuel Alí, en declaraciones para EL TIEMPO.

Monseñor Alí, quien también hace parte del cuerpo directivo de la Conferencia Episcopal de Colombia, como su Secretario General, tiene muy presente el dolor que embarga a las familias de los nueve militares asesinados esta semana en El Carmen (Norte de Santander), y muchas otras situaciones de muerte y sufrimiento que padecen tantos colombianos.

“Debemos pedirle al Señor que nos dé un sentido de realismo cristiano”, exhorta el prelado, recordando que “cuando caminamos con Jesús en la pasión, todas las pasiones humanas se manifiestan: están los que se burlan de Jesús, lo injurian, lo insultan, pero también aquellos que fueron sanados por él, confían en el Señor y lo reconocen como Hijo de Dios”.

Monseñor Luis Manuel Alí, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia Foto: Conferencia Episcopal de Colombia

“Por eso –continúa Monseñor Alí, recordando el Evangelio de la Pasión del Señor según san Mateo, que se lee este domingo–, o somos de los que levantamos las palmas para decir ‘hosanna al Hijo de David’, o somos de los que gritamos ‘crucifícalo, crucifícalo’”.



En la pasión de Jesús y en el profundo significado que para los cristianos tiene la cruz, se expresa también la pasión de la humanidad, el clamor de los empobrecidos, los migrantes, las víctimas de la violencia, del desplazamiento forzado y de la trata, pero también el grito de la Tierra y, con ella, de quienes sufren en carne propia las consecuencias del cambio climático en diversos rincones de la geografía nacional.

La muerte no tiene la última palabra

A este realismo también se refiere el Secretario General del episcopado cuando dice que “la cruz nos permite aproximarnos a múltiples situaciones de muerte, de pasión y de dolor, pero como creyentes confiamos en la Resurrección y sabemos que la muerte no tiene la última palabra”.



“En este sentido, durante esta Semana Santa también queremos hacer eco de lo que nos dijo el Papa Francisco a los obispos en la visita ‘ad limina’ que concluimos hace poco, cuando nos insistía una y otra vez en no cejar en nuestros esfuerzos por construir la paz, y ahora más que nunca, cuando sentimos que la paz se nos escapa de nuestras manos, debemos optar por la vida y seguir trabajando por el diálogo y la reconciliación”, apostilla Monseñor Alí.

Esta opción decidida por la defensa de la vida no solo se expresa en la Vigilia de Pascua, en la noche del Sábado Santo, así como el Domingo de Resurrección. También está presente en las buenas prácticas ecológicas y ambientales que ha asumido la Iglesia católica desde hace dos décadas para las celebraciones de la Semana Santa.



“Hemos acogido el llamado del Papa Francisco con relación al cuidado de la casa común y por eso el Domingo de Ramos se ha convertido en un momento en el que insistimos en la responsabilidad que tenemos todos, como ciudadanos, de proteger la Palma de cera, y de comprometernos con el buen uso de los recursos naturales, así como la implementación de acciones de reciclaje en casa y en nuestros lugares de trabajo, evitando el desperdicio y los abusos que ponen en riesgo a la creación”, detalla el obispo auxiliar de Bogotá, acotando que “este mensaje también hace parte de nuestra predicación el Domingo de Ramos, y por eso animamos a la gente a llevar, en materas, pequeñas plantas que no se encuentren en peligro de extinción”.

Semana Santa ecológica

Artesanos ambientales de Tocancipá, apoyados por Enel, ofrecen ramos tejidos con enea, planta que crece en los humedales y que en exceso puede afectar los espejos de agua, Foto: Enel Colombia

“Para vivir ecológicamente la Semana Santa, lo central es no perder de vista que el foco está en la vida”, comenta el diácono Alirio Cáceres Aguirre, quien ha dedicado buena parte de su trayectoria académica y pastoral a la ecoteología y a la gestión ambiental.



Consultado por El Tiempo, Cáceres afirma que “lo ecológico de la Semana Santa tiene que ver con la recuperación de la vida plena en todas las relaciones del ambiente del hogar común que el Creador nos ha pedido custodiar”. “Esto implica –continúa– promover la cultura de la vida por medio del cuidado de sí mismo, el de nuestros hermanos humanos, el de las otras creaturas del Señor”.



Ante la preocupación manifiesta de algunas ONG frente a la posible extinción de la Palma de Cera del Quindío, que además es el árbol nacional, la Iglesia católica tomó cartas en el asunto para anteponer el cuidado de esta especie a la tradición religiosa de cortar la palma para confeccionar los ramos que evocaban la alabanza del pueblo judío al Mesías en su entrada a Jerusalén montado en un burrito, el Domingo de Ramos.



“Esta práctica religiosa, dado el aumento de la población, puso en riesgo la palma, que justamente se cortaba durante esta época del año en que se reproduce y generando su muere”, explica el diácono Aguirre. “Además, tal como informa Proaves, el lorito orejiamarillo tiene su hábitat en esta palma y al cortar sus ramas se queda sin alimento ni lugar para anidar”. De modo que “cantar ‘hosanna’ destruyendo la obra creada por Dios es una gran incoherencia”, enfatiza el ecoteólogo bogotano.

La vida es sagrada

De ahí que la campaña ‘porque la vida es sagrada, reconcíliate con la naturaleza’ surge en el 2003 como una propuesta concreta para concientizar a la población sobre esta situación y erradicar toda práctica, aunque sean “de buena fe”, que pueda atentar contra el ecosistema y, sobre todo, contra la palma de eera.



La campaña ha contado, desde el inicio, con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, el Ministerio de Ambiente, el Jardín Botánico de Bogotá, y las Corporaciones Autónomas Regionales.



“Uno de los más entusiastas promotores, a través de los medios de comunicación, fue el inolvidable padre Alirio López Aguilera”, recuerda el diácono Cáceres, quien también subraya que “desde 2008 la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá (MESETI) comenzó a apoyar a la Secretaría Distrital del Ambiente con las comunidades de la Iglesia Católica Romana, Anglicana, Evangélica Luterana y Ortodoxa, para generar una conciencia del impacto en la flora y la fauna de estas costumbres, también asociadas a la caza del águila cuaresmera y al consumo desaforado de iguanas y tortugas”.



Con todo, el diácono Alirio Cáceres insiste en el importante papel que juegan cada una de las comunidades, parroquias y diócesis del país, para que, siguiendo las orientaciones pastorales del episcopado, “también se evite el uso de ramos elaborados con palmas silvestres el Domingo de Ramos, pues además de la palma de cera también la palma de vino está en riesgo y ello genera impactos ambientales que se devuelven como un boomerang contra la población cuando escasea el agua, se derrumban las montañas por la erosión o el clima se enloquece y afecta los cultivos”.



Este llamado también se extiende a quienes por estos días aprovechan los días santos para el turismo. “Es muy importante ser conscientes de la huella ecológica que dejamos por doquier y, por tanto, reducir el impacto antes de viajar, mitigarlo mientras estamos de vacaciones y compensarlo una vez que regresemos, pues todos somos custodios de la casa común”.



“Tomar las medidas para no generar tanta basura en las playas, los ríos y las calles, también es cuestión de fe”, asevera Cáceres, quien advierte que, sin embargo, “la ecología integral no es sólo atención a lo verde”, toda vez que “la Semana Santa debería tornarse en un tiempo para atender a los más empobrecidos, a los migrantes, a los enfermos, a los encarcelados, a los hambrientos, a los que están tristes, a los marginados, pues ellos y ellas también son creaturas del Señor y requieren nuestro cuidado”.



Si alguien quiere dar un paso más y asumir un compromiso explícito como ‘cuidador’ o ‘cuidadora’ del planeta, la Iglesia católica dispone de un espacio para las familias, parroquias o entidades católicas a través de la Plataforma Laudato Si’ (https://plataformadeaccionlaudatosi.org/), que lleva el mismo título de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. También es posible certificarse como animador Laudato Si’ en el sitio web https://laudatosianimators.org/es/.



“Lo más importantes es que todos contribuyamos a que la resurrección de Cristo resplandezca en todos los territorios de la creación”, concluye el diácono Alirio Cáceres.

*Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

Para remplazar la palma de cera el Domingo de Ramos se puede usar:

Palmas ornamentales, cultivadas en invernaderos, como la palma areca, palma gobelino, entre otras.

Plantas que a la vez son símbolo de una cultura del cuidado, pues deben ser regadas diariamente, abonadas periódicamente y protegidas de las plagas.

Las palmas de las manos, reconociendo desde una mirada creyente que nuestro cuerpo también está orientado a la alabanza del Mesías.

Ramos elaborados en amero de mazorca, pues la envoltura seca del maíz es materia prima de artesanía.

Mantos, pañuelos, banderas, ya que cantar ‘hosanna’ es un acto de esperanza en la victoria de la humildad.

La Alcaldía de Tocancipá, a través de su Secretaría de Ambiente, en alianza con Enel Colombia, tiene el programa Tejiendo Saberes, que une educación ambiental con emprendimiento, y transforman la enea, planta que crece de forma acelerada en los humedales de la zona y debe ser controlada para no afectar los espejos de agua. Tejen ramos para el Domingo de Ramos, con el objetivo de evitar el uso de la palma de cera, la cual fue declarada árbol nacional y está en peligro de extinción.

