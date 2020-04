Motivador mensaje del papa Francisco para empezar la semana

Un día después del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, celebración que en esta ocasión se dio en medio de la pandemia del coronavirus que ya deja más de 70.000 muertos en el mundo, el papa Francisco dio un mensaje esperanzador.

En su cuenta de Twitter, el sumo pontífice escribió un mensaje que invita a "redescubrir la vida", en medio de esta crisis mundial.



"Estamos en el mundo para amarlo a Dios y a los demás. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor", trinó.



Este domingo, debido a la pandemia, el Papa Francisco presidió la Misa del Domingo de Ramos en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y no en la Plaza como es tradición.



A través de la misma red social, el Papa les envió un mensaje a los jóvenes y a la importancia de enfocarse en el amor durante Semana Santa.



"Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó primero. Es difícil amar sin ser amados, y es aún más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva", escribió.

Respecto a los jóvenes, les dijo que "la vida es un don que se recibe entregándose".



"Queridos jóvenes: sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría más grande es decir, sin condiciones, sí al amor. Como lo hizo Jesús por nosotros".

En esta ocasión, contrario a los años anteriores todas las celebraciones del Pontífice en la Semana Santa las hará desde la Basílica de San Pedro.



El Papa creó un fondo para las áreas misioneras

El papa Francisco ha instituido un fondo de emergencia para las áreas misioneras afectadas por el coronavirus y ha realizado una primera donación de 750.000 dólares.



Francisco pretende así ayudar a aquellas zonas en Asia, América Latina y África donde la escasez de medios combinados con el coronavirus podría crear situaciones muy difíciles de gestionar.



"El papa está invitando a toda la vasta red de la Iglesia a enfrentar los desafíos que se avecinan", comentó el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, en una nota de la agencia de comunicación de las obras misioneras.



Tagle explicó que sólo en África hay más de 74.000 hermanas religiosas y más de 46.000 sacerdotes que administran 7.274 hospitales y clínicas, 2.346 hogares para ancianos y vulnerables y educan a más de 19 millones de niños en 45.088 escuelas primarias y en muchas áreas rurales son los únicos proveedores de atención médica y educación.



El papa invita a los diferentes organismos de la Iglesia a ayudar a contribuir a este fondo a través de las Obras Misionales Pontificias para que se ayude a estas zonas. Según el presidente de las Obras Misionales Pontificias, el arzobispo Giampietro Dal Toso, "se puede demostrar que nadie está solo en esta crisis"



