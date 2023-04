Un nuevo tiempo de reflexión ha iniciado. La Semana Santa o también conocida como Semana Mayor es un periodo de recogimiento y oración que por tradición cuenta con unos mitos curiosos e insólitos, los cuales podrían traer terribles consecuencias. Le contamos algunos.

Entre los más conocidos está el prohibir cosas como tener relaciones sexuales, comer carne rojas y hasta bañarse en un río porque, según la tradición, termina siendo perjudicial y bastante dañino.

(Siga leyendo: Lunes Santo: origen del ‘Lunes de Autoridad’ y qué significado tiene).

No sexo o quedarse pegados

Facebook Twitter Linkedin

En Semana Santa no se pueden tener relaciones sexuales. Foto: iStock

Entre los más conocidos está el mito de que en Semana Santa aquellos que tienen sexo se quedaban pegados, pues se cree que durante este tiempo de reflexión tener intimidad es pecado y Dios lo castiga.



Y aunque sí es posible quedarse pegado a su pareja durante el sexo, esto puede ocurrir en cualquier época del año, ya que se debe más a una situación física que religiosa.

No bañarse en un río o ser el hombre pez

Facebook Twitter Linkedin

La persona que se bañé en un río se convierte en pez. Foto: Guillermo Ossa/ EL TIEMPO

(Puede leer: Viviendo la tradición del Domingo de Ramos: palmas y reflexiones).

Aunque no es muy conocido, este mito se añade a la lista. De acuerdo con la cultura popular, las personas no deben bañarse en ríos durante la Semana Santa, ya que podrían convertirse en un hombre pez.



Científicamente que un evento así suceda es casi imposible. No obstante, para las supersticiones no se necesita una comprobación, solo falta con creer para que sean verdad.

No comer carne roja o cometer pecado

Facebook Twitter Linkedin

Comer carne roja en Semana Santa está prohibido. Foto: iStock

Desde hace muchos años, las personas durante Semana Santa optan por comer pescado, ¿por qué?



De acuerdo con la historia, desde 1950 empezó a desarrollarse un mandato de sacrificio entre los creyentes. De ahí salió que comer carne roja era un pecado, pues no conmemora el tiempo de crucifixión.

(Además: Qué es la 'doctrina del descubrimiento' que el Vaticano repudió 500 años después).

No trepar árboles o convertirse en mono

Facebook Twitter Linkedin

Treparse en un árbol en Semana Santa podría convertirlo en un mico. Foto: Asoaciación Salvemos Selva

Por extraño que parezca, otro de los insólitos mitos es que durante la Semana Santa los niños no podían trepar los árboles porque se convertían en monos. Esta creencia es similar a la del hombre pez, por lo que, es imposible que esto llegue a suceder.

No juegos de azar o la ruina

Facebook Twitter Linkedin

Los juegos de azar le podrían traer la ruina. Foto: iStock

Según la creencia popular, las personas que realizan juegos de azar durante la Semana Santa están firmando su propia ruina. La tradición nace desde que Judas Iscariote le dio mala fama al dinero conseguido en las apuestas, ventas u ofrendas guiadas por la ambición.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Semana Santa: ¿Qué es el Viernes de Dolores y por qué se le llama así?

Santuarios, basílicas e iglesias que son epicentros de peregrinación y devoción

¿Qué actividades puedo hacer en Semana Santa con mis hijos?