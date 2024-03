Semana Santa: Las oraciones para conmemorar la Pasión de Cristo y pedir por la familia y los hijos

La Semana Santa es la época del año más importante para los católicos. Es un periodo de renovación de la fe, recogimiento, devoción, reflexión y oración.

Estos ocho días se pueden vivir a través de la oración con las cuales se conmemora la pasión de Jesús y pedir por la familia.

La también llamada Semana Mayor se inicia con el Domingo de Ramos, que se celebra hoy 24 de marzo. En los hogares católicos se busca participar de los diferentes ritos de la Iglesia Católica en los templos, pero también es un momento propicio de introspección individual, para reflexionar y orar. Le contamos que oraciones puede hacer en esta Semana Santa.

Oración de Viernes Santo

Oh Dios, tu Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte que, como consecuencia del antiguo pecado, a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a él. De este modo, los que hemos llevado grabada, por exigencia de la naturaleza humana, la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante, por la acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Cristo Crucificado

Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado en tu presencia: te ruego, con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte; mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando tus cinco llagas, teniendo presente lo que de ti, oh buen Jesús, dijo el profeta David: "Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.

Oración de San Gregorio Magno

Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro y contemplando que el día del juicio vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos y a los buenos darás gloria y a los malos condenación eterna. Te ruego Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. En tu santo nombre Jesús. Amén.

Oraciones para la familia y los hijos

Visita, Señor, nuestro hogar y casa de todas aquellas trampas de los malos; haz que en ella vivan tus santos ángeles para que nos traigan paz, y que tu bendición por siempre nos proteja. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Dios de toda gracia! Abre nuestros ojos para ver y aprender de tu gran Amor, y las maravillas que hiciste en tu pueblo. Danos la valentía para ser tus manos y tu corazón con los que están pasándolo mal. Danos la sabiduría para buscar justicia y rectitud. Que se cumpla ahora y siempre tu voluntad. Amén.

Señor, como tú, yo quiero ser fuego que purifica, luz que ilumina en medio de la oscuridad, palabra que consuela en medio del sufrimiento. Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas. Viniste al mundo para acompañarnos y realizar un sacrificio perfecto de Amor y romper así todas nuestras ataduras. Rey mío, Dios mío. Tú nos has salvado con tu sangre y preferiste la muerte en la Cruz antes que renunciar al amor. Bendito y alabado seas, por tu poder derramado sobre toda la humanidad. Amén.

¡Señor Jesús, hoy estamos felices! Hoy todas las personas están alegres, porque has vencido a la Muerte. Tú has resucitado para abrir el camino de la vida. ¡Gracias Padre! Porque has resucitado a tu hijo Jesús. ¡Gracias Jesús!

Por todos los que creemos en ti, también un día resucitaremos contigo para vivir siempre. ¡Somos felices por María, tu madre, y nuestra Madre!

