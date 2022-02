Popayán, la Ciudad Blanca, se prepara para celebrar, tras dos años de pausa a causa de la pandemia, las procesiones de la Semana Santa este 2022.



El arquitecto Luis Eduardo Ayerbe, presidente de la Junta Procesional del Lunes Santo, cuenta que estos recorridos son organizados por ocho juntas procesionales, que están en la etapa de preparación de estos tradicionales eventos.

Se trata de las procesiones de Bello Horizonte, Yanaconas, Lomas de Granada, San José, Obando y María Oriente; se suman las del centro, organizadas por la Junta Pro Semana Santa, a cargo de las procesiones de martes a sábado, y la del Lunes Santo, conocida también como la Procesión del Pueblo.



“La nuestra tiene 17 pasos, y en cada uno de ellos participan ocho cargueros”, explica Ayerbe, quien hace énfasis en la importancia que tiene para los payaneses asumir este papel. Se estima que en todas las procesiones participan más de mil cargueros.



De acuerdo con Ayerbe, la Alcaldía de Popayán, que se toma muy en serio estas celebraciones en la ciudad, “expedirá indicaciones en torno a los protocolos de bioseguridad que van a seguirse, con el propósito de evitar una mayor propagación del covid-19. Estamos a la espera de esas pautas”.

La Procesión del Pueblo

La procesión del Lunes Santo o Procesión del Clero, fue restituida en el 2017, tras 111 años de no celebrarse. La iniciativa de revivirla fue encabezada por un grupo de payaneses liderados por el arquitecto Ayerbe.



“Muchas personas –cuenta- me habían manifestado su deseo de llevar sobre sus hombros un paso… hay que tener en cuenta que ese honor es algo que los popayanejos anhelan. Ante la ausencia de pasos decidí abanderar, en el 2006, el proyecto de restauración de la Procesión del Clero. Lo presenté a las autoridades, y en principio lo aceptaron. Luego ya no. Pero la procesión estaba ya conformada y configurada, y eso lo entendieron periodistas como Fernando Londoño, Gustavo Álvarez y Mario Fernando Prado, que respaldaron su realización y la denominaron Procesión del Pueblo”.

Uno de los pasos de la Procesión del Lunes Santo, en Popayán. Foto: Emmanuel Baoz

Dada la negativa del arzobispo de entonces de permitir que esta saliera de templos católicos de la ciudad, la Universidad del Cauca le abrió las puertas del Claustro Casa Rosada, de posgrados: “Eso fue en el 2017. Allí armamos los pasos y desde ahí sale la procesión”, señala Ayerbe.



La procesión le rinde homenaje a la Eucaristía y representa a Jesucristo en la última cena, acompañado por once pasos, cada uno de los cuales está presidido por la escultura de un apóstol; tiene como característica que es incluyente y cuenta con la participación de distintas comunas y etnias de la cuidad. “Tenemos, por ejemplo, cargueros que vienen de El Patía, y sahumadoras, vestidas de ñapanga, que es el traje típico de la mujer payanesa (…) Esta procesión reúne a toda clase de personas de la comunidad que en otro momento seguramente no habrían tenido la oportunidad de participar”, afirma Ayerbe.



Además de los pasos de los apóstoles, hay uno que este año rinde homenaje a Rodrigo Alegría Hurtado (cariñosamente conocido como El Oso), uno de los artesanos más importantes de la ciudad, fallecido recientemente a los 38 años de edad.



Él es el autor del Paso de la Virgen de los Dolores, de la comuna Yanaconas. La carpintería, los paramentos en metal plateado y la restauración de la imagen del siglo XVII fueron hechos por él.

