Semana Santa: ¿Cómo vivir celebración religiosa con niños?

Por lo general, la Semana Santa para los niños no es más que un periodo corto de vacaciones, un tiempo para divertirse y desestresarse de las clases. Sin embargo, muchas familias católicas, para las que estas fechas son de gran importancia espiritual, buscan aprovechar estos días para compartir con los más pequeños las tradiciones y la importancia religiosa de estos días.



Y es que es normal que todo el tema de la Pasión de Cristo y su posterior resurrección, tal vez las celebraciones más importantes para los cristianos sin importar su denominación, resulten ser temas difíciles de entender para un niño.



Ante esto, la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) dio a conocer algunas recomendaciones para vivir la Semana Mayor en familia. La organización recomienda, en primer lugar, explicar, con palabras simples, el significado de cada uno de los días santos.



De esta forma, el Jueves Santo ocurre la Última Cena, que según la CIEC se puede explicar como una cena de despedida: “Cuando alguien que se va a ir muy lejos por un tiempo quiere reunirse con las personas más queridas, sus amigos, para demostrarles su cariño y prepararse juntos para la despedida con la promesa de un encuentro que luego no tendrá fin. Jesús quiso quedarse con nosotros en forma de pan y de vino, para poder estar siempre a nuestro lado hasta que lo volvamos a ver. Y les dejó una misión especial a sus amigos más cercanos”, dice la organización.



Así mismo, el Viernes Santo, la Confederación señala que es mejor no entrar en detalles de la pasión y muerte de Jesús, ya que puede ser confuso. En cambio, se puede explicar la importancia de los sacrificios que las personas hacen por amor.



“Es importante que le digamos a los niños que Cristo nos regala su vida para salvarnos a cada uno de nosotros”, explica la CIEC.



Y añade: “Si nos preguntan específicamente por qué lo mataron (estamos hablando de niños de menos de ocho años) es válido decirles que esto pasó hace más de 2000 años y fue porque Él dijo que era el Hijo de Dios y mucha gente no le creyó”.



Para el caso del Domingo de Resurrección, este se explica como un día de alegría, en el que se muestra cómo ese sacrificio valió la pena.

¿Qué hacer con los niños en Semana Santa?

Dado que estos son días de reflexión, se recomienda pasar tiempo de calidad con los niños, pasarla en familia, aprovechando cada uno de las tradiciones típicas de esta celebración.



Una recomendación es aprovechar para cocinar con ellos algunos de los platillos y postres típicos de la celebración



