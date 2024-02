Semana Santa 2024: ¿qué alimentos puede o no comer en la Cuaresma?

Para los católicos, el inicio de la Cuaresma es un tiempo de reflexión, recogimiento y ayuno, no solo en lo referente a la alimentación, sino de gustos y placeres para tener una Semana Santa llena de espiritualidad.



Ante esto, muchos portales, incluso religiosos, recomiendan qué es lo que se debe y no se debe hacer durante esta temporada, por lo que si quiere llevar estos consejos al pie de la letra, puede tener en cuenta esta información.

La Cuaresma, que inició el pasado 14 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, da las pautas para llevar un tiempo de preparación hacia la Semana Mayor, por eso, la iglesia católica ha recomendado que este día, todos los viernes que hacen parte de la Cuaresma, al igual que el Jueves y Viernes Santo no se debe comer carnes rojas.



Cabe resaltar que la Cuaresma toma como referencia los 40 días que Jesús pasó en el desierto, reflexionando, pero también siendo tentado por el diablo, para poder redimir los pecados del mundo.



Según palabras del Papa Francisco, esta temporada que se está viviendo en estos días hasta el Domingo de Ramos (24 de marzo) es la que indica el tiempo para lograr la reconciliación con Dios, despojarse de todo lo que pesa y llevar un tiempo de penitencia.



Volviendo al tema de lo que se debe y no hacer en estos días, para honrar la tradición cristiana, especialmente en la alimentación, esto se debe a que Jesús pasó los cuarenta días en el desierto sin beber y sin comer nada, pero para no ser tan estrictos en este aspecto, la religión señala que los alimentos que no se pueden comer en Cuaresma son:

Carne de res (ternera, novillo, vaca, toro). Carne de cerdo. Cordero. Pato y ganso. Otras carnes como ciervo, cabra y alce.

Los alimentos que sí pueden consumirse durante esta época son:

Pollo. Pavo. Pescado y mariscos. Verduras. Frutas.

En muchos países del mundo, incluido Colombia y específicamente en algunas regiones, para esta época se suelen preparar algunos postres y dulces característicos, por ejemplo en la costa norte colombiana.



Así mismo, en en el sur del país y en otros lugares de Ecuador, Perú y Bolivia se acostumbra preparar doce platos el viernes santo.

