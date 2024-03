Semana Santa 2024: esta es la oración para el Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección, también conocido Domingo de Pascua, conmemora el regreso a la vida de Jesús tres días después de haber sido cruxificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato.

Se trata de una de las fiestas más importantes para los cristianos, que marca la finalización de la Semana Santa cada año. Es común que, durante este día, los creyentes asistan a misa y realicen oraciones conmemorativas.

De acuerdo con el sitio web del Vaticano, cuando María Magdalena y la otra María fueron a visitar a Jesús, se encontraron con que el cuerpo ya no estaba dispuesto en el sepulcro. Las escrituras señalan que un ángel se apareció y les dijo que el Señor había resucitado.

Oraciones para el Domingo de Resurrección

Oración 1

Señor Dios, amabas tanto este mundo que le diste a tu único hijo para que también podamos llamarnos tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir en la alegría y la gracia del Domingo de Pascua todos los días. Tengamos corazones de agradecimiento por tu sacrificio. Tengamos ojos que miren tu gracia y alegría en nuestra salvación. Ayúdanos a caminar en esa poderosa gracia. Y dile tus buenas noticias al mundo. Todo por tu gloria oramos, Señor. Amén.

Oración 2

Señor, la muerte no pudo contenerte. Y gracias a ti, tu resurrección, nosotros también podemos vivir. Gracias que la tumba es solo un viaje a la presencia de Dios. Tú has quitado el aguijón de la muerte y has empoderado nuestras vidas. Ahora viviré en tu presencia para siempre. Amén.

Oración 3

Oh Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte,

nos abriste en este día las puertas de la eternidad,

concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección que,

por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica,

lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración 4

Resucitó el Señor, aleluya

Resucitó el Señor.

Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones.

Señor, que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan dar.

Señor, que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado

y para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles.

Señor, que resuciten mis oídos para que sepan oír tu voz

y no queden sordos a las voces que llaman y piden comprensión.

Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio de Ti

y consiga despertar sonrisas.

Señor, que resucite mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu

y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender

y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor.

Dios mío, dispón de mí con todo lo que soy y con todo lo que tengo.

Que mi vida tenga el sabor y el perfume de Jesús Resucitado.

Amén.

Oración 5

¡Has resucitado!

Como prometiste, Señor,

¡estás vivo y estás con nosotros!

La vida ha vencido a la muerte.

El amor ha triunfado sobre el pecado.

La fe ha triunfado sobre la duda.

La esperanza ha triunfado sobre la desesperación.

La caridad ha ganado al egoísmo.

La prudencia ha ganado a la impulsividad.

La justicia ha triunfado sobre la iniquidad.

La templanza ha triunfado sobre el instinto.

La fortaleza ha triunfado sobre el miedo.

Jesús, Hijo de Dios,

Señor y Hermano nuestro,

has triunfado

porque confiaste en el Padre,

ya que has puesto todo en sus manos.

Jesús, mi amigo y hermano,

ayúdame a confiar, a ponerme en manos

del Padre tuyo y nuestro.

Ayúdame a ir adelante y más lejos,

¡Ayúdame a vivir como el Resucitado!

