El pasado 2 de abril se dio inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos, celebrado por miles de creyentes del cristianismo alrededor del mundo. A continuación, le contamos cómo se vivió este día en varios países del mundo.

Cristianos de Jerusalén celebraron el Domingo de Ramos

Entre velas y tradicionales ramos de palma, una multitudinaria procesión cristiana celebró el Domingo de Ramos en Jerusalén, mientras los líderes de las Iglesias de la Ciudad Santa denunciaron el auge de la violencia que viven sus comunidades, sobre todo por parte de judíos extremistas.



Miles de fieles católicos, algunos de origen palestino y muchos peregrinos venidos de diversos países, realizaron la tradicional procesión desde el santuario de Betfagé en el Monte de los Olivos hasta la Iglesia de Santa Ana, en la Vía Dolorosa de la Ciudad Vieja.



También abarrotaron la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar cristiano más sagrado del mundo, donde se cree que Jesús fue crucificado y enterrado para luego resucitar.



Los cristianos locales, en particular, han sufrido cada vez más adversidades", indica un comunicado de los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén. "Durante el último año, algunas de nuestras iglesias, procesiones funerarias y lugares de reunión pública se han convertido en blanco de ataques, y algunos de nuestros lugares sagrados y cementerios han sido profanados", aseguraron los líderes eclesiásticos.

Cristianos sostienen ramas de palma durante la procesión del Domingo de Ramos en el Monte de los Olivos en Jerusalén, el 02 de abril de 2023. Foto: ABIR SULTAN. EFE

Las procesiones en España

Santa en España a partir del domingo, con sus estatuas barrocas, sus flores y sus penitentes, observando así una tradición que se remonta lejos en el tiempo y que sigue muy anclada. Las calles de muchos pueblos y ciudades de todo el país verán desfilar los "pasos", esas mesas ricamente trabajadas, cubiertas de flores y coronadas por tallas de Jesucristo o la Virgen María, que representan algún episodio de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección (del 2 al 9 de abril de este año).



También marcan el regreso a las calles de los famosos nazarenos, los penitentes, con sus capirotes cónicos, y de los "costaleros", que cargan los pasos ayudados de un costal, un saco relleno que les ayuda a amortiguar el peso.

En Nicaragua no hubo procesiones

La Iglesia católica de Nicaragua dio por iniciada este domingo las celebraciones de la Semana Santa sin procesiones en las calles, tras la prohibición del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.



La Arquidiócesis de Managua realizó este Domingo Ramos la tradicional "Procesión del Triunfo" con la imagen de Jesucristo, también conocida como de "Las Palmas", con la que oficialmente se inaugura la Semana Santa, en un costado de la Catedral Metropolitana de la capital nicaragüense, según constató EFE.



El Gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, prohibió a la Iglesia sacar a los santos a las calles desde febrero pasado, cuando no les autorizó celebrar las procesiones de viacrusis durante la Cuaresma.



La orden policial fue adoptada después de que el presidente de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega, tildara de "mafia" a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco. El obispo de la diócesis nicaragüense de León y Chinandega (occidente), René Sócrates Sandigo, explicó entonces que la autoridad policial solo autorizó realizar los viacrucis a lo interno o en el atrio de las parroquias, pero no en las calles.

El cardenal Leopoldo Brenes bendice ramos de palmas durante la misa del Domingo de Ramos en el inicio de las festividades religiosas en Managua (Nicaragua). Foto: Jorge Torres. EFE

El papa Francisco presidió la misa

El papa Francisco reapareció para presidir la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, un día después de salir del hospital, y ante miles de fieles defendió a los "abandonados" del mundo actual: "También yo necesito que Jesús me acaricie", confesó, con la voz aún débil y algo ronca.



"Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados. Para nosotros nadie puede ser marginado", dijo ante una plaza engalanada y abarrotada con 60.000 fieles, según estimó la Santa Sede.



En este sentido, Bergoglio recordó a un mendigo muerto en su columnata "solo y abandonado" como una encarnación actual de Cristo. "Muchos necesitan nuestra cercanía, muchos abandonados, también yo necesito que Jesús me acaricie, que esté cerca de mí, y por eso voy a buscarlo en los abandonados y en los solitarios", refirió.



En su primera reaparición pública, después de tres días ingresado por una bronquitis a sus 86 años, Francisco, cubierto por un largo abrigo blanco, meditó sobre las palabras de Jesús de Nazaret en la Cruz, "Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?".

El papa Francisco reaparece este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano para presidir la misa del Domingo de Ramos. Foto: CLAUDIO PERI. EFE

