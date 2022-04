La Arquidiócesis de Bogotá celebró en la mañana de este Viernes Santo el tradicional Vía Crucis, encabezado por el arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.



Durante la conmemoración de los 14 pasos que componen esta ceremonia se hizo un constante llamado a reflexionar en torno al perdón y la reconciliación.

Al final de la tradicional ceremonia, monseñor Rueda señaló a los medios de comunicación presentes que los colombianos debemos pedir perdón por muchas cosas, "reconocernos como una vasija de barro, reconocer que estamos heridos por el mal, pedir perdón por la indiferencia que es lo contrario del amor. El amor rompe la indiferencia... Cristo rompió la indiferencia, nos amó hasta el extremo, y porque nos amó fue a la cruz", afirmó.

Monseñor Luis José Rueda, ingresando a la Catedral Primada tras la celebración del Vía Crucis. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Insistió en que "en Colombia nos hace falta salir de la indiferencia y pasar al amor, al estilo de Jesús, con los brazos extendidos y heridos y con los pies dispuestos a trabajar por la reconciliación, por la paz".



El presidente de la Conferencia Episcopal dijo, además, que la Iglesia está orando por todos los candidatos a la presidencia y les hizo un llamado a la reconciliación, a apegarse a la verdad y a no agredirse.



"Alguno de ellos -sostuvo monseñor Rueda- va a ser elegido por todos los colombianos para que dirija los destinos de nuestro país, entonces el llamado es: sintámonos hermanos, miembros de la Colombia que acoge a todos. Y sean capaces ustedes, como candidatos, se los digo de corazón, de vivir un ejemplo de reconciliación. Tengamos argumentos, pensemos distinto, pero no nos agredamos y no permitamos que la mentira acompañe los procesos electorales, porque la mentira lleva a la muerte y a la destrucción".



El Arzobispo de Bogotá también se refirió a los grupos armados que han sido protagonistas de actos de violencia en zonas como Arauca y el Chocó: "A todos lo que han optado por los caminos de la guerra y de la violencia, en el Pacífico colombiano, en Arauca, en todas las periferias, incluso en las de las grandes ciudades, queremos decirles que los amamos, que los estamos perdonando y esperando, que es necesario que ellos den un paso hacia la vida y hacia la paz. Que entendemos que en su historia ha faltado el amor, ha faltado Dios, ha faltado la familia, pero que no los rechazamos, que los acogemos y los esperamos para que trabajemos juntos".



Monseñor les hizo un llamado a parar la guerra, a cesar la violencia, a que no recluten niños ni siembren minas antipersonales, "que no enreden la vida de los campesinos con la violencia, que los dejen trabajar en paz. Que el Chocó, que el Pacífico, que todas las periferias de Colombia tienen futuro si ellos son capaces de deponer las armas y de convertirse en obreros de la reconciliación y de la paz".

Fieles se sumaron al Vía Crucis en la Plaza de Bolívar y acompañaron las meditaciones de cada estación. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



El Presidente de la Conferencia Episcopal se refirió a la petición de perdón que ha acompañado los mensajes de la Iglesia colombiana durante la presente Semana Santa. Aseguró que "estamos pidiendo perdón empezando por nosotros, los miembros de la Iglesia; pidiendo perdón nosotros, los obispos, los sacerdotes, por todo aquello que no hemos hecho, con la claridad y el amor que Jesús lo haría. Estamos pidiendo perdón porque cuando nos reconocemos nosotros también equivocados, cuando reconocemos que hemos fallado, no vemos la pajita en el ojo ajeno sino que vemos la gran viga que tenemos nosotros".



Tras hacer un llamado a todos los colombianos a trabajar en la búsqueda de soluciones sociales, económicas, políticas, morales, espirituales unidos, en comunidad, monseñor Rueda dijo, sobre el Viernes Santo, que esta jornada "a que contemplemos la verdad, y la verdad pasa por la cruz, la verdad le hace falta a Colombia

