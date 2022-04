Este Viernes Santo los católicos en todo el mundo conmemoran la pasión y muerte de Jesús. Uno de los actos litúrgicos de este día es el Sermón de las siete palabras, un momento de reflexión sonbre las últimas palabras que pronunció Jesús en la cruz.

Por lo general, este acto de reflexión se realiza en todos los templos católicos, dónde ministros y sacerdotes explican el mensaje de Jesucristo. Es una ceremonia diferente a la eucaristía y se hacen algunas oraciones y cantos entre la exposición de cada frase.

Si no puede asistir a su iglesia o si no pudo participar de las celebraciones virtuales, aquí encontrará las oraciones y reflexiones del Sermón de las siete palabras, publicadas por el portal católico 'aciprensa'.

ORACIÓN



Jesús en la Cruz aboga:

da al ladrón: lega su Madre:

quéjase: la sed le ahoga:

cumple: entrega el alma al Padre

Al Calvario hay que llegar

porque Cristo, nuestra Luz,

hoy también nos quiere hablar

desde el ara de la Cruz.



¡Virgen de dolores y Madre mía! Que, como Tú, acompañe yo siempre a tu Hijo en vida, redención y muerte. Y después de glorificado en la tierra, le glorifique por toda la eternidad, junto a Él y junto a Ti. Te lo pido por tu aflicción y martirio, al pie de la Cruz. Asísteme siempre especialmente en este último momento del combate cristiano que abrirá la eternidad feliz, en compañía de tu Hijo. Así sea.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Primera Palabra:



"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34)

ORACIÓN



Aunque he sido tu enemigo,

mi Jesús: como confieso,

ruega por mí: que, con eso,

seguro el perdón consigo.



Cuando loco te ofendí,

no supe lo que yo hacía:

sé, Jesús, del alma mía

y ruega al Padre por mí.

ORACIÓN



Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados, y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia: ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso: y por los méritos de tu preciosísima Sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados, que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Segunda Palabra:



"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43)

ORACIÓN



Vuelto hacia Ti el Buen Ladrón

con fe te implora tu piedad:

yo también de mi maldad

te pido, Señor, perdón.



Si al ladrón arrepentido

das un lugar en el Cielo,

yo también, ya sin recelo

la salvación hoy te pido.

ORACIÓN

​

Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios, hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el Paraíso: ten piedad de todos los hombres que están para morir, y de mí cuando me encuentre en el mismo trance: y por los méritos de tu sangre preciosísima, aviva en mí un espíritu de fe tan firme y tan constante que no vacile ante las sugestiones del enemigo, me entregue a tu empresa redentora del mundo y pueda alcanzar lleno de méritos el premio de tu eterna compañía.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Tercera Palabra:



"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26)

ORACIÓN



Jesús en su testamento a su Madre Virgen da:

¿y comprender quién podrá de María el sentimiento?



Hijo tuyo quiero ser,

sé Tu mi Madre Señora:

que mi alma desde a ahora

con tu amor va a florecer.

ORACIÓN

​

Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz y , olvidándome de tus tormentos, me dejaste con amor y comprensión a tu Madre dolorosa, para que en su compañía acudiera yo siempre a Ti con mayor confianza: ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y congojas de la muerte, y de mí cuando me vea en igual momento; y por el eterno martirio de tu madre amantísima, aviva en mi corazón una firme esperanza en los méritos infinitos de tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos de la eterna condenación, tantas veces merecida por mis pecados.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Cuarta Palabra:



"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46)

ORACIÓN



Desamparado se ve

de su Padre el Hijo amado,

maldito siempre el pecado

que de esto la causa fue.



Quién quisiera consolar

a Jesús en su dolor,

diga en el alma: Señor,

me pesa: no mas pecar.

ORACIÓN



Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con invencible paciencia la mas profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre; ten piedad de todos los hombres que están agonizando, y de mí cuando me haye también el la agonía; y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en tu servicio, entre mis hermanos de todo el mundo, para que siempre unido a Ti en mi combate hasta el fin, comparta contigo lo más cerca de Ti tu triunfo eterno.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Quinta Palabra:



"Tengo sed" (Jn 19, 28)

ORACIÓN

​

Sed, dice el Señor, que tiene;

para poder mitigar la sed que así le hace hablar,

darle lágrimas conviene.



Hiel darle, ya se le ha visto: la prueba, mas no la bebe:

¿Cómo quiero yo que pruebe la hiel de mis culpas Cristo?

ORACIÓN

​

Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz, y no contento con tantos oprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino Corazón la sed de almas; ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando llegue a esa misma hora; y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu obra redentora universal, que sólo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a Ti por toda la eternidad.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Sexta Palabra:



"Todo está consumado" (Jn 19,30)

ORACIÓN



Con firme voz anunció Jesús, ensangrentado,

que del hombre y del pecado

la redención consumó.



Y cumplida su misión,

ya puede Cristo morir,

y abrirme su corazón

para en su pecho vivir.

ORACIÓN



Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz, y desde su altura de amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluída la obra de la redención, para que el hombre, hijo de ira y perdición, venga a ser hijo y heredero de Dios; ten piedad de todos los hombres que están agonizando, y de mí cuando me halle en esos instantes; y por los méritos de tu preciosísima sangre, haz que en mi entrega a la obra salvadora de Dios en el mundo, cumpla mi misión sobre la tierra, y al final de mi vida, pueda hacer realidad en mí el diálogo de esta correspondencia amorosa: Tú no pudiste haber hecho más por mí; yo, aunque a distancia infinita, tampoco puede haber hecho más por Ti.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.

Séptima Palabra:



"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46)

ORACIÓN

​

A su eterno Padre, ya el espíritu encomienda;

si mi vida no se enmienda,

¿en qué manos parará?



En las tuyas desde ahora

mi alma pongo, Jesús mío;

guardaría allí yo confío

para mi última hora.

ORACIÓN



Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la Cruz, aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, resignando en sus manos tu espíritu, para inclinar después la cabeza y morir; ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía, y de mí cuando llegue esa tu llamada; y por los méritos de tu preciosísima sangre concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade, siempre mi alma en tus manos.



Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.1 Padre Nuestro, 1 Ave María, 1 Gloria

