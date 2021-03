Semana Santa: ¿Es pecado tener relaciones sexuales?

Alrededor de la Semana Santa se tejen todo tipo de tradiciones y creencias. Una de ellas, tiene que ver con tener relaciones sexuales durante estas festividades religiosas, lo cual muchos consideran como un pecado.



Es más, de acuerdo con la creencia popular, Dios puede castigar a las parejas que realicen actos sexuales durante estas fechas, incluso algunos aseguran quienes incurran en esto podrían quedarse “pegados”.



(Lea también: Semana Santa: ¿Cómo vivir esta celebración religiosa con los niños?)

Pero, ¿qué tan cierto es esto?



Todo parece indicar que esta prohibición es en realidad un tema cultural y de tradiciones más que una norma religiosa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Iglesia Católica ni en ninguna corriente del cristianismo protestante existe una norma explícita, ya sea en la biblia, bulas papales, conceptos de El Vaticano o cualquier otro texto, que sostenga que el acto sexual sea pecado en la Semana Santa.



(Lea también: ¿Se puede o no comer carne y pollo en Semana Santa?)



Sin embargo, se tiende a creer que no es correcto tener relaciones al tratarse de una época de recogimiento, reflexión y oración, además de ser los días en los que se conmemora la pasión y sufrimiento de Jesús en sus últimos días sobre la Tierra.



Por ello, muchos hacen luto y deciden abstenerse de los llamados placeres de la carne, por medio de la abstinencia y el ayuno, en especial los días Viernes y Sábado Santo.



Pese a ello, no es ilícito para estas corrientes religiosas tener sexo, ni esto implica que quien lo haga sea pecador.



(Lea también: ‘La fraternidad debe ser un propósito de vida’)



Eso sí, es importante recordar que, tal como lo expresó recientemente El Vaticano, la Iglesia Católica continúa considerando pecado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexto o fuera del matrimonio, lo cual incluye relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

- Así puede ver misas presididas por el papa Francisco en Semana Santa



- Las estafas más descaradas cometidas por líderes religiosos



- ¿Qué simboliza el Lavatorio de pies en el catolicismo?