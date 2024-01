Santos de la iglesia católica que son protectores de los animales

Uno de los santos más reconocidos por su amor y cercanía con los animales fue San Francisco de Asís, sin embargo, existen otros a los cuales los dueños de mascotas pueden acudir cuando sus gatos, perros u otros animales se encuentren en dificultades.



En estos últimos años, las personas se han vuelto más cercanas a los animales y buscan el bienestar de sus compañeros peludos, por lo que cuando algún animalito se pierde o se enferma buscan el consuelo en los santos que han sido más próximos a estos seres vivientes.

De acuerdo con el portal ‘Aciprensa’, estos son algunos de estos santos a los cuales encomendar a sus mascotas.



San Pío de Pietrelcina

En los años 60 el Padre Jean Mary Benjamín asistió a una misa celebrada por San Pío Del Pietro Inna en San Giovanny, Rotondo, Italia, en la cual en el momento en que el sacerdote se encontraba consagrando la hostia, los pájaros aguardaban en las ventanas de la iglesia cantando sin cesar.

San Benito Abad

San Benito es considerado protector de los animales, por lo tanto, muchas personas hacen su oración cuando una mascota se pierde o simplemente para protegerlo de cualquier problema.

Oración a San Antonio Abad para pedir por las mascotas

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas,

hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota,

y por mediación de san Antonio Abad,

llamado también san Antón, el gran protector de los animales,

que tanto amor tuvo estas criaturas,

te ruego que no le abandones nunca

concédele salud, que no sufra ni padezca,

que no este triste, que no le falten las fuerzas

que no sienta dolor ni angustia,

que no se sienta solo

y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.



Por el poder de Tu amor,

permite que... (nombre de la mascota)

viva feliz y sano,

que tenga todo lo necesario según Tu deseo.



Cuídalo y protégelo,

que no le falte alimento, cama y reposo,

que no carezca de amigos, amor y respeto,

pon tu mano sobre él si cae enfermo,

no permitas que nada ni nadie le cause daño,

ni que se pierda o lo roben,

yo le quiero como un miembro más de la familia

y siempre estaré a su lado

dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.



Te pido tu especial bendición y ayuda

en estos momentos que... (nombre de la mascota)

necesita tanto de ti,

(pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas ...):



(hacer la petición).



Señor, te ruego también que,

por intercesión de San Antonio Abad,

tengas piedad de los hombres que por ignorancia

maltratan a los animales,

enséñales a que los amen como criaturas tuyas.



Señor, ten piedad de los animales domésticos,

que muy a menudo son entregados y abandonados,

sin defensa alguna,

a la indiferencia y a la crueldad humana:

no los dejes solos con sus penas.



Señor Dios, ten piedad de los animales

como el león, el tigre, el mono, el elefante

y otras especies que son capturados

para ser llevados a circos o a zoos:

dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.



Señor, ten piedad de los animales de granja

que crecen dentro de inhóspitos habitáculos,

así como de aquellos animales que en los mataderos

son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.



Señor, ten piedad de los animales de experimentación

haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.



Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad

un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales,

ten piedad de todos los animales que sufren

y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz

de todos los seres que pueblan el planeta.



Amén.

San José de Cupertino

A este santo se le atribuyen varias cualidades sobrenaturales entre las que se encuentran la levitación y el poder hablar con los animales.



Según la historia, San José de Cupertino hablaba con las ovejas, las que los escuchaban con atención y las golondrinas los seguían en donde estaba.

San Juan Bosco

El santo de los jóvenes, tenía un perro llamado 'Grigio', por su pelaje gris. Foto: Tomado de X: Frases de Don Bosco

Además de ser el patrono de los jóvenes, a don Bosco se le conocen algunas historias cercanas, sobre todo a los perros.



De acuerdo con 'Aciprensa', un día don Bosco caminaba por las calles de Turín y se encontró un perro gris que lo siguió. A este lo nombró Guido por su color y desde ese momento el perro lo acompañaba por donde él iba.



En varias ocasiones, cuando bandidos pretendían atacar a don Bosco, grillo lo defendía, en una oportunidad agrediendo a quien le disparó al Santo y otro que en otra ocasión pretendía herirlo.



San Antonio María Claret

El fundador de los Misioneros Claretianos contó en su autobiografía que cuando escuchaba el canto de la aves, se acercaba a estas y les hablaba del ‘cántico eterno y nuevo del cielo’.



Así mismo, en el funeral de este misionero, apareció un pájaro, el cual cantaba melodías de los salmos que entonaban los asistentes al sepelio, según la escritora Joan Carroll Cruz.

San Francisco Javier

Entre las historias que rodean a este hombre de Dios, está una que aparece en su Basílica en Navarra, España, la cual anota que en una oportunidad, mientras navegaba rumbo a las islas Molucas en Indonesia, ocurrió una tormenta que lo llevó a lanzar su crucifijo al mar para de esta forma pedir que se calmaran las aguas.



Una vez la tormenta cesó y pudieron llegar a la playa, se dio cuenta de que un cangrejo sostenía entre sus pinzas, el crucifico que él había tirado al mar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

