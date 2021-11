Este es el santoral católico del 12 de noviembre

La Iglesia Católica celebra hoy, 12 de noviembre, el día de San Emiliano de la Cogolla, también conocido como San Millán de la Cogolla, un santo español que nació en el año 473 en Berceo (La Rioja). Hijo de una familia campesina de origen hispanorromano, se dedicó en su juventud a ser pastor de ovejas.



Fue ermitaño durante varias décadas hasta que fue posteriormente ordenado sacerdote de su localidad.



De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), su paso por la parroquia resultó un estruendoso fracaso ya que las tareas administrativas no parecían encajar con su carácter y entregaba todas las donaciones propiedad de la parroquia a los necesitados, por lo que fue acusado de malversación del dinero parroquial por sus hermanos sacerdotes y reprendido por el obispo, quien lo destituyó del cargo.



El santo decide volver a su soledad y se retira al valle de Suso o de arriba, cercano a su pueblo, donde transcurre la última etapa de su vida. En torno al santo va formándose una comunidad de hermanos y hermanas que formarán un oratorio primitivo.

La tradición le atribuye numerosos milagros tanto en vida como después de su muerte el 12 de noviembre del 574, con ciento un años.

Oración a San Emiliano

Glorioso San Emiliano, tu que rezas por mí en el cielo, te pido que me ayudes a combatir en la batalla contra el mal, contra el demonio que quiere ganar mi alma, haciéndome caer en la tentación y buscando mi perdición.



Fortalece mi fe para que siempre que caiga vaya a los brazos de Cristo, que con su sangre ya pagó por mis pecados y me recuerda que Él ya ha vencido a la Muerte.



Te pido que intercedas por mí para que obres un milagro en mi vida, escucha mis necesidades, atiende a este corazón angustiado, ayúdame a ver través de los problemas la voluntad de Dios. Tu que ya has atravesado esta vida, ilumíname.



Llévame hacia Jesús, reza por esta pobre alma para que no me separe jamás de Él.



Amén.

Santoral del 12 de noviembre

-Santa Agustina Pietrantoni

-San Cuniberto de Colonia

-San Emiliano de la Cogolla

-San Hesiquio de Vienne

-San Josafat Kuncewicz

-San Labuino de Daventer

-San Macario de Maleo

-San Margarito Flores

-San Nilo de Ancira





REDACCIÓN VIDA DE HOY

