Según la cadena de televisión religiosa Eternal Word Television Network (EWTN), Santo Domingo de Guzmán fue quien, en 1208, le pidió a la Virgen que le ayudará a enseñar la palabra de Dios.





Razón por la cual, la Virgen María se le apareció en una capilla y le sugirió al sacerdote que le enseñara al mundo a rezar el Ave María y el Padrenuestro durante todos los días, ya que solo así la humanidad podía salvarse.



Con el tiempo, esta tradición se ha convertido en una de las más importantes de la religión católica, ya que la recitan miles de personas en todo el mundo y su nombre está en la boca y el corazón de muchos católicos, a esta oración se le conoce como: Santo Rosario.

La Virgen María en la Iglesia católica es reconocida y venerada como Madre de Jesús y Madre de Dios. Foto: iStock





Según el canal citado, tiempo después la Virgen se le apareció al Beato Alano, un hombre a quien le pidió que escribiera un libro en el que estuviera escrita la importancia de hacer el rosario, de tal manera que pudiera atraer a más creyentes para hacerlo en todo el mundo.



Algunas de estas promesas son: “El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.”, “Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.”, “Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida”, entre otros.



A lo largo de la historia, la religión católica fue haciéndose más reconocida en todo el mundo, ya que los españoles, al haber conquistado América en 1492 y varios países, aprovecharon la situación para inculcarle a sus subalternos la tradición de orarle a la Virgen, de tal manera que hoy en día, muchos siglos después, aún se siga llevando a cabo esta actividad.

¿Cómo rezar el rosario?



Según el portal Catholic Link, esta poderosa oración debe hacerse todos los días y cada una está distribuida en los misterios que componen el rosario.



Por ejemplo, los lunes y los sábados los católicos deben rezar los misterios gozosos, los martes y viernes los misterios dolorosos, los miércoles y domingos los misterios gloriosos y los misterios luminosos, los jueves.







Una vez que usted tenga su escapulario listo en un cuarto cómodo para rezar, debe empezar a recitar un padrenuestro, diez Ave María y un gloria por cada uno de los misterios que componen el rosario.

Padrenuestro

“Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”. Amén.

Ave María

“Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte” Amén.

Gloria

“Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos” Amén.

