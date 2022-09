Aunque es desconocida la fecha de su nacimiento, se estima que la existencia de San Patricio, también conocido como el ‘Santo Patrono de Irlanda’, fue en el año 389 D.C., Escocia, y su fallecimiento se dio el 17 de marzo del año 461.

Pese haber nacido en Escocia, fue un ciudadano romano en Gran Bretaña, identificado como Patricius. Según el catolicismo, a la edad de 16 años fue capturado por unos piratas que lo vendieron como esclavo en Irlanda.



Al recuperar su libertad, decidió seguir el camino del sacerdocio. Tiempo después, llegó a ser Obispo en Irlanda, permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl y llegó a predicar en muchas regiones de aquel lugar.

(Puede ser de su interés: ¿Por qué se celebra el 8 de septiembre la natividad de la Virgen María?).

Para explicar la santísima trinidad, utilizó como metáfora el trébol de tres hojas. Dado esto y en conmemoración a su legado, el famoso día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, teniendo como símbolo el trébol, también denominado como shamrock.

Facebook Twitter Linkedin

Conmemoran su legado todos los 17 de marzo con el símbolo del trébol de 3 hojas Foto: iStock

(Siga leyendo: Yudy Pineda, la monja que se convirtió en modelo webcam).



Para muchos, San Patricio es recordado siempre al momento de rezar ‘La oración contra el mal’, también conocida como ‘La coraza de San Patricio’. El rezo fue nombrado así porque constituye lo que en los años 400, aproximadamente, componían las armaduras colocadas sobre el pecho de los guerreros que aspiraban a los combates.

Según la tradición de la Iglesia católica, la oración fue compuesta por el misionero cuando, junto a sus obispos, eran perseguidos por los druidas, quienes lo querían poner en cautiverio. Cuando el San Patrón de Irlanda y sus discípulos rezaron la oración, se convirtieron en animales conocidos como ciervos, por lo que sus perseguidores no pudieron encontrarlos.

En ese sentido, ‘La Coraza de San Patricio’ es un rezo y plegaria que se pide con fe y esperanza para obtener la protección de Dios ante cualquier deseo del mal como brujerías, maldiciones y estar en situación de peligro.

Oración contra el mal

Versión corta

Cristo conmigo.

Cristo delante mí.

Cristo detrás de mí.

Cristo dentro de mí.

Cristo debajo mí.

Cristo sobre mí.

Cristo a mi derecha.

Cristo a mi izquierda.

Cristo cuando me acuesto.

Cristo cuando me siento.

Cristo cuando me levanto.

Cristo en la anchura.

Cristo en la longitud.

Cristo en la altura.

Cristo en el corazón de toda persona que piensa en mí.

Cristo en la boca de toda persona que hable de mí.

Cristo en los ojos de todos los que me ven.

Cristo en los oídos de todos los que me escuchan.

Amén

(Puede leer: Obispos alemanes: 'la homosexualidad no es un pecado que separe de Dios').

Versión extensa

Facebook Twitter Linkedin

La versión larga de La Coraza de San Patricio para alejar todo tipo de mal, maldad, maldición, brujería y situaciones de peligro Foto: iStock

Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Santísima Trinidad, por medio de la Fe en sus Tres Personas, por medio de la confesión de la Unidad del Creador del universo.



Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y de su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y su Ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal.

Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de Querubines, en obediencia de los Ángeles, en servicio de Arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en las oraciones de los Patriarcas, en las palabras de los Profetas, en las prédicas de los Apóstoles, en la inocencia de las Santas Vírgenes, en las obras de todos los hombres de bien.



Me levanto hoy por medio del poder del cielo: Luz del sol, Esplendor del fuego, Rapidez del rayo, Ligereza del viento, Profundidad de los mares, Estabilidad de la tierra, Firmeza de la roca.



Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce: Poder de Dios que me sostiene, Sabiduría de Dios que me guía, Mirada de Dios que me vigila, Oído de Dios que me escucha, Palabra de Dios que habla por mí, Mano de Dios que me guarda, Sendero de Dios tendido frente a mí, Escudo de Dios que me protege, Legiones de Dios para salvarme de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud.



Yo invoco éste día todos estos poderes entre mí y el maligno, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra las obras y astucia de la idolatría, contra los encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y del alma.



Cristo, sé mi escudo hoy, contra venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda yo recibir recompensa en abundancia.



Cristo conmigo. Cristo delante mío. Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí. Cristo bajo mí. Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto. Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto. Cristo en la anchura. Cristo en la longitud. Cristo en la altura. Cristo está en el corazón de toda persona que piensa en mí. Cristo en la boca de toda persona que hable de mí. Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén.



Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Santísima Trinidad, por medio de la Fe en sus Tres Personas, por medio de la confesión de la Unidad del Creador del universo. Amén

Más noticias

Juan Pablo I: su beatificación restituye "la verdad histórica"

La historia de la mártir asesinada por defender su pureza que será beatificada

Santa Rosa de Lima: esta es verdadera historia del pozo de los deseos

San Eusebio: ¿quién fue y por qué se celebra el 17 de agosto?

Tendencias EL TIEMPO