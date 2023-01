San Pedro fue el primer papa de la iglesia católica durante el siglo I aproximadamente. De hecho, su nombre es tan importante que se convirtió en un símbolo de esta religión en todo el mundo, ya que este apóstol fue uno de los más cercanos a Jesús en la Biblia.

“Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19 Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”, dijo Jesús a San Pedro en (Mateo 16: 18, 19).



Desde él hasta ahora, la iglesia ha tenido más de 260 papas. Pero, ¿cuál fue el segundo hombre que ocupó ese cargo después de San Pedro?

Se trata de Toscano Lino, quien estuvo allí desde el año 64 después de Cristo hasta el 74 d.C aproximadamente.

¿Cómo llegó San Lino a la iglesia Católica?

Después de vivir en Volterra, un municipio de Italia, en el año 50 d.c Lino se mudó a Roma, en donde conoció a San Pedro, quien fue un gran profesor para él en una época complicada porque Roma era gobernada por Nerón, un emperador que se caracterizaba por ser cruel y asesino, ya que mató a su madre y a sus dos esposas: Claudia Sibea y Popea Sabina, explicó el diario ‘BBC’.

Además, Nerón fue un fuerte perseguidor de los cristianos, razón por la cual, para personajes como Lino y San Pedro, no era tan fácil dar a conocer sus ideales, ya que en ese momento para los romanos y los judíos, quienes eran los encargados de mantener el orden en todo el país, la idea de que existiera un “hombre que fuera un Dios al mismo tiempo”, no era aceptable para ellos, informó el portal ‘catholic.net’.

De hecho, muchas de las historias en las cuales los cristianos eran perseguidos por judíos y romanos aparecen en el Antiguo Testamento de la Biblia, y San Pedro fue uno de ellos.



“Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. 2 Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. 3 Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. 4 Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando sólo a los hombres, llegaba a unos cinco mil”, dice Hechos 4: 1,4.

Sin embargo, este no fue un impedimento para que San Pedro, Lino y Juan continuaran con su misión de predicar la palabra de Dios. Hasta que el primer papa de la iglesia murió crucificado boca abajo por culpa de sus perseguidores.

Antes de morir, San Pablo le escribió una carta al apóstol Timoteo para que continuara enseñando las reglas y la palabra de la iglesia católica. De hecho, allí mencionó a Lino.“Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos”, (Timoteo 4, 21).

En el libro llamado ‘Contra las herejías’, escrito por el obispo Ireneo de Lyon, explicó que Lino fue elegido por San Pablo para ocupar el cargo de San Pedro.



“Después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la Iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo“.

¿Qué hizo San Lino durante su mandato?

Este santo se distinguió por ser uno de los fieles acompañantes de San Pedro y San Pablo cuando ellos eran sacerdotes para dirigir a los conversos, quienes eran jóvenes que se estaban preparando para ser cristianos a pesar de que sus familias pertenecieran a otras religiones. De hecho, a lo largo de su carrera episcopal viajó a Retia y Gallia, dos provincias romanas, en donde junto a San Pablo evangelizó al Onésimo, quien es considerado un obispo de Bizancio y el santo de la reputación.

Poco a poco se fue convirtiendo en un miembro muy importante de la iglesia católica, tanto así que cuando se convirtió en papa fue quien ordenó que las mujeres cubrieran su cabello para ingresar a la iglesia. Además de gobernar durante los mandatos de Nerón, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, consagrando doce obispos y dieciocho presbíteros diáconos.



Sin embargo, fue decapitado por el cónsul Saturnino. Su ataúd está junto al de San Pedro en el Vaticano, indicó el libro ‘Liber Pontificalis’, que reúne la biografía de los primeros papas de la iglesia.

Oración a San Lino

Foto: iStock

“Oh, divino santo lino, líbrame de todo mal, con mis contrarios por ser muchos, por donde quiera que vaya la mano de Dios me lleve, la de la virgen me guíe de noche y de día; la de mis padres san pedro por delante y por el medio, la de mi padre delante y por detrás, ojos tengan y no vean, manos tengan q no me toquen, pies tengan que no me alcancen. Tan invisiblemente sea yo sea en medio de mis enemigos que invisiblemente se transforme, que mi cuerpo no sea preso ni muerto”, amén.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias