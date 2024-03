San Cipriano: la oración poco conocida para atraer la abundancia

San Cipriano fue un obispo y mártir de la iglesia católica. Si bien inicialmente llevó una vida pagana, se convirtió al cristianismo y fue nombrado Obispo en el año 249 gracias a su gran fe, sus habilidades y buen manejo de latín. Hoy es uno de los santos al que los feligreses acuden ante una dificultad económica. Y esta es una oración poco conocida que puede realizar.

Aunque San Cipriano nació en un hogar bien acomodado, cuando se convirtió a la fe cristiana vendió todos sus bienes y se dedicó a difundir la palabra con una firme conducta, especialmente durante el brote de la plaga. Sus convicciones lo llevaron a ser perseguido y sentenciado a morir decapitado en Cartago, África, en donde ejerció como Obispo.

Hoy San Cipriano cuenta con millones de devotos a lo largo del mundo, y hay una oración en especial a la que puede recurrir para atraer la abundancia y que el dinero que llegue a sus manos sea siempre suficiente para cumplir con todas sus necesidades:

“Soy servidor de ti en mi plegaria fervorosa y confío plenamente que habrás de comprenderme, mi pedido es de angustia y desazón. Mi cartera se ha vaciado a lo largo de los días y he quedado desvalido en recursos materiales, mis ahorros se han fundido, ni un billete me ha quedado en mi bolsillo, ¡oh, Señor!

Yo te ruego en mi esperanza y fe vencida que me alivies con tu ayuda engrandecida por tu amor, oh, beato de los pobres y sufrientes, mi pedido está en tu imagen de pureza, yo te imploro San Cipriano, que concedas ese alivio a mis carencias, mis miserias y faltantes… ¡Pues sin nada no podría subsistir!

Tú, tan justo y tan noble, con Justina de la mano de tu estampa, yo te ruego, San Cipriano, no me olvides en mi espanto y mi miseria que me abrasa con su fuego, dame alivio con la ayuda que te imploro, oh, divino y puro Celestial, necesito me oigas la oración. Pues tengo ansias del dinero que me calme esta desidia, ¡oh, patrón de mi esperanza! Dame ayuda en mi oración! Trae a mis bolsillos flacos un dinero para saldar deudas y poder estabilizarme, por favor! Amén”.

¿Para qué más se le reza a San Cipriano?

Además de contar con oraciones para pedir por el bienestar económico, San Cipriano también es conocido por ayudar cuando se está pasando por un problema amoroso.

San Cipriano también ayuda con problemas amorosos. Foto: Catholic.net

Y no solo eso, a San Cipriano también se le reza para deshacer hechizos y trabajos de magia negra debido a que creció en una cultura africana donde se practicaban ese tipo de ritos. De hecho, se le atribuye la autoría de "El libro de San Cipriano" que ha sido asociado con protección contra los maleficios.