El papa Francisco no leyó el Ángelus: uno de sus colaboradores lo asistió

El papa Francisco lanzó este domingo un nuevo llamamiento a la Cumbre Climática COP28, que se celebra en Dubái, para pedir que se abandonen "las estrecheces de los particularismos y nacionalismos, patrones del pasado" para poder lograr "una necesaria conversión ecológica global".

"Aunque desde la distancia, sigo muy de cerca el trabajo de Cop28 en Dubái. Estoy cerca. Renuevo mi llamamiento para responder al cambio climático con cambios políticos concretos", dijo el pontífice al término del Ángelus en un mensaje que fue leído por uno de sus colaboradores debido a la inflamación pulmonar de la que se recupera. El pontífice, que tuvo que suspender su viaje a Dubai para participar por recomendación médica, rezó por segundo domingo consecutivo el Ángelus en su residencia de Casa Santa Marta.



Vea también: ¿Podrá el Papa recuperarse para la Navidad?



"Salgamos de las estrecheces de los particularismos y nacionalismos, patrones del pasado, y abracemos una visión común comprometiéndonos todos y ahora, sin demora, en una necesaria conversión ecológica global", subrayó el pontífice, a quien hace casi un año se viene desplazando en silla de ruedas.



El pasado 6 de noviembre, reconoció, con una voz agotada, que no se sentía muy bien y por eso su agenda y sus actividades tuvieron que ser canceladas, incluso, un encuentro con el presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló. La idea era descansar y recuperarse para poder viajar a la COP-28, en Dubai, pero por recomendaciones médicas no pudo cumplir con ese propósito.



"El estado de salud del Santo Padre está mejorando, el papa no tiene fiebre y continúa con la terapia antibiótica”, indicó este sábado 2 de diciembre la Santa Sede en un comunicado, teniendo en cuenta que el mundo tiene los ojos en el pontífice.

Ya son mundialmente conocidas las dolencias respiratorias del Papa argentino. Según recogió el papa Francisco en el libro 'Soñemos juntos' (2020), cuando tan solo tenía 21 años tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho.

Facebook Twitter Linkedin

El Papa Francisco durante una audiencia en la sala Pablo VI del Vaticano. Foto: AFP

El pasado jueves, él mismo celebró que no tenía pulmonía sino bronquitis. “Gracias a Dios no es pulmonía”, dijo ante un mundo muy pendiente y preocupado por su bienestar. Como ven, estoy vivo”, dijo durante una audiencia con los participantes de un seminario sobre ética sanitaria, dando muestras de que no pierde el humor a pesar de sus molestias físicas.



Reportaje multimedia: Francisco, diez años del Papa que sacudió a la Iglesia

Cuidar la casa común

Francisco relanzó este sábado en la COP28 su petición para que se constituya un fondo con el dinero que se usa en armamento para combatir el hambre y promover medidas que sirvan para combatir el cambio climático en un discurso leído por su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.



"¡Dejemos atrás las divisiones y unamos las fuerzas! Y, con la ayuda de Dios, salgamos de la noche de la guerra y de la devastación ambiental para transformar el futuro común en un amanecer luminoso", dijo. Y hoy volvió a llamar a la unidad, junto al gran imán Ahmed al Tayeb, jeque de Al Azhar, para frenar el cambio climático y para acabar con las guerras y asegurar la paz mundial, pues si los conflictos se mantienen será imposible salvaguardar la Tierra, en un videomensaje en la inauguración del Pabellón de la Fe. Miles de fieles siguieron este domingo por televisión las palabras del papa en las pantallas colocadas en la plaza de San Pedro, lugar habitual del rezo del Ángelus papal.

Efe - Ciudad del Vaticano