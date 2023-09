Los Salmos son un libro de la Biblia, por medio de los cuales se pueden pedir grandes bendiciones a Dios, siendo a la vez una forma de alabarlo.



Por eso hay salmos específicos para pedirle a Dios por bienestar y prosperidad, en el que se debe temer al poder absoluto del padre celestial y a la vez alabar su inmensa misericordia y amor por los seres humanos. Para esta divina protección es recomendable encomendarse y orar el Salmo 112 ‘Prosperidad al que teme a Jehová’, según el portal ‘Bible Gate Way’.

(Le puede servir: ¿Cuáles son los salmos que deben leer las parejas para proteger su matrimonio?).

Salmo 112: 'Prosperidad del que teme a Jehová'





1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,

Y en sus mandamientos se deleita de gran manera.



2. Su descendencia será poderosa en la tierra;

La generación de los rectos será bendita.



3. Bienes y riquezas hay en su casa,

Y su justicia permanece para siempre.



4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos;

Es clemente, misericordioso y justo.



5. El hombre de bien tiene misericordia, y presta;

Gobierna sus asuntos con juicio,



6. Por lo cual no resbalará jamás;

En memoria eterna será lo justo.



7. No tendrá temor de malas noticias;

Su corazón está firme, confiado en Jehová.



8. Asegurado está su corazón; no temerá,

Hasta que vea en sus enemigos su deseo.



9. Reparte, da a los pobres;

Su justicia permanece para siempre;

Su poder será exaltado en gloria.



10. Lo verá el impío y se irritará;

Crujirá los dientes, y se consumirá.

El deseo de los impíos perecerá.

(Le puede ayudar: El salmo 121, la poderosa oración para todos los viajeros).

¿Para qué sirven los Salmos?



Los Salmos son composiciones poéticas de tipo religioso, que tienen la finalidad de alabar a una divinidad, aunque también algunas pueden servir para hacer súplicas y lamentos.



Los salmos en la Biblia recuerdan a los creyentes en Dios, la necesidad de adorarlo y alabarlo, por el hecho de estar alegre en la presencia de Dios, quien crea y sostiene el universo, según el portal ‘desde la fe’.

Los salmos en la Biblia recuerdan a los creyentes en Dios, la necesidad de adorarlo y alabarlo, por el hecho de estar alegre en la presencia de Dios, quien crea y sostiene el universo, según el portal ‘desde la fe’.



Con los salmos también sirven para pedir o suplicar, ya que de manera constante está adorando a Dios y reconociendo su grandeza, dado que es una oración desinteresada, generosa y grata a sus ojos.

(Le puede gustar: Salmo 140: Oración para librarse de la maldad del hombre).

El catolicismo en porcentajes l EL TIEMPO l CEET

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'¿Con qué sueña Dios?': esto responde la Inteligencia Artificial

La carta que muestra que el papa Pío XII conocería el exterminio nazi de los judíos

Rosh Hashaná: ¿qué significa el Año Nuevo judío y cuándo se celebra esta tradición?