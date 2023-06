En los escritos bíblicos, el Salmo 51 se destaca como una conmovedora expresión del arrepentimiento del rey David ante Dios.

Este salmo, que fue atribuido a David luego de ser confrontado por el profeta Natán debido a su pecado con Betsabé, refleja la sinceridad y la búsqueda de perdón del líder histórico.

El portal web 'Solo Salmos' indica que, el salmo 51 enseña de forma gráfica la profundidad y las consecuencias del pecado, el alcance de la gracia de Dios, su misericordia, su justicia al tratar con el mal y la posibilidad de redención humana.

Siendo así, su mensaje central es la misericordia y el perdón de Dios para aquellos que se arrepienten sinceramente y creen en él.



A través de este poema, David establece un ejemplo para la humanidad, demostrando que incluso los líderes más poderosos y respetados pueden caer en el pecado, pero también pueden buscar la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento.

A continuación, el texto completo del salmo 51 para aquellos que creen en Dios y deseen buscar el perdón y la restauración de su relación con él.

Salmo 51 completo

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;

Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.



Lávame más y más de mi maldad,

Y límpiame de mi pecado.



Porque yo reconozco mis rebeliones,

Y mi pecado está siempre delante de mí.



Contra ti, contra ti solo he pecado,

Y he hecho lo malo delante de tus ojos;

Para que seas reconocido justo en tu palabra,

Y tenido por puro en tu juicio.



He aquí, en maldad he sido formado,

Y en pecado me concibió mi madre.



He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,

Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.



Purifícame con hisopo, y seré limpio;

Lávame, y seré más blanco que la nieve.

Hazme oír gozo y alegría,

Y se recrearán los huesos que has abatido.



Esconde tu rostro de mis pecados,

Y borra todas mis maldades.



Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,

Y renueva un espíritu recto dentro de mí.



No me eches de delante de ti,

Y no quites de mí tu santo Espíritu.



Vuélveme el gozo de tu salvación,

Y espíritu noble me sustente.



Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,

Y los pecadores se convertirán a ti.



Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;

Cantará mi lengua tu justicia.



Señor, abre mis labios,

Y publicará mi boca tu alabanza.



Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;

No quieres holocausto.

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.



Haz bien con tu benevolencia a Sion;

Edifica los muros de Jerusalén.



Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,

El holocausto u ofrenda del todo quemada;

Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

