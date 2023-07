En el agitado ritmo de la vida moderna, las personas a menudo experimentan la necesidad de estar en sintonía con la religión. En medio de esta búsqueda universal, hay salmos que capturan este anhelo espiritual.



El Salmo 42, en particular, presenta una narrativa cargada de emotividad donde quien predica anhela fervientemente la presencia de Dios.

Reciba en su WhatsApp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO.

Los salmos son un compendio de la Biblia en forma poética que abarcan la historia, profecía, doctrina y oración, según el portal especializado 'Aci Prensa'.



Este pasaje bíblico refleja la voz de un individuo sediento de la presencia de Dios que pregunta cuándo podrá comparecer ante su presencia.

(Siga leyendo: Salmo 91 y otros salmos para la protección del hogar, la familia y la vida).

Facebook Twitter Linkedin

Los salmos anticipan los misterios de Cristo, tanto en su sufrimiento como en su triunfo. Foto: iStock

(Le puede interesar: Salmo 139: ¿cuál es la explicación que da la iglesia sobre la presencia de Dios?).

A través de estas palabras, los creyentes son invitados a encontrar consuelo y esperanza en la presencia de Dios.



Dice que aunque enfrente desafíos y dudas, puede confiar en que estará cerca y dispuesto a sostenerlo. Lea a continuación este salmo consignado en la versión de la Biblia Reina Valera 1960.

(Lea también: Salmo 119: oración para alabar a Dios y reconocer su fidelidad).

Salmo 42

Mi alma tiene sed de Dios

Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré.



1 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,

Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.



2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?



3 Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,

Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?



4 Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí;

De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios,

Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.



5 ¿Por qué te abates, oh alma mía,

Y te turbas dentro de mí?

Espera en Dios; porque aún he de alabarle,

Salvación mía y Dios mío.



6 Dios mío, mi alma está abatida en mí;

Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán,

Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar.



7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas;

Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.



8 Pero de día mandará Jehová su misericordia,

Y de noche su cántico estará conmigo,

Y mi oración al Dios de mi vida.



9 Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?

¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?



10 Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan,

Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios?



11 ¿Por qué te abates, oh alma mía,

Y por qué te turbas dentro de mí?

Espera en Dios; porque aún he de alabarle,

Salvación mía y Dios mío.

Video: Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Conozca cuáles son los siete pecados capitales? Le contamos.

Novena a San Luis Gonzaga en su día: el patrono de la juventud.

Oración a la Santísima Trinidad para todos los días.