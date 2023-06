La búsqueda de paz y seguridad es una constante en la vida de muchas personas. En la religión, el Salmo 4 es conocido por ser una oración de confianza en Dios. Este ofrece un camino hacia la tranquilidad interior para los creyentes.



Los salmos son un compendio de la Biblia en forma poética que abarcan la historia, profecía, doctrina y oración, según el portal especializado 'Aci Prensa'.



Así mismo, explica que para los creyentes el Espíritu Santo se expresa a través de hombres, especialmente de David, enseñando cómo debe pensar, sentir y actuar respecto a Dios, a los demás y a la naturaleza.

La oración, para los católicos, es un momento de encuentro personal con Dios en el que se establece una relación íntima con Él. Foto: iStock

Estas composiciones, según la página, revelan secretos íntimos de la Trinidad y anticipan los misterios de Cristo, tanto en su sufrimiento como en su glorioso triunfo.



El salmo 4 es una oración vespertina, o que se realiza durante la tarde o al atardecer, en la que David clama a Dios, reconociendo su justicia y pidiendo que responda a sus súplicas.



Expresa que en momentos de angustia, Dios lo ha consolado y le pide que tenga misericordia y lo escuche. Lea a continuación este salmo consignado en la versión de la Biblia Reina Valera 1960.

Oración vespertina de confianza en Dios

David suplica misericordia — Él aconseja confiar en Jehová.



1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.

Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar;

Ten misericordia de mí, y oye mi oración.



2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia,

Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira?



3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí;

Jehová oirá cuando yo a él clamaré.



4 Temblad, y no pequéis;

Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad.



5 Ofreced sacrificios de justicia,

Y confiad en Jehová.



6 Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien?

Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.



7 Tú diste alegría a mi corazón

Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.



8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré;

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.

