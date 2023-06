Los Salmos son una colección de poemas espirituales que se encuentran en el Antiguo Testamento de la Biblia. Estos escritos sagrados han sido durante siglos fuente de inspiración y consuelo para millones de personas, pues existen quienes aseguran que los Salmos están relacionados con situaciones cotidianas.

La escritura de los Salmos se le atribuye al rey David y la Sociedad Bíblica Internacional menciona que fueron escritos para ser cantados o recitados en el proceso de adoración y alabanza a Dios.

Los Salmos expresan una conexión íntima entre el ser humano y lo divino, invitando a la reflexión y la búsqueda de la trascendencia. Foto: iStock

Salmo 140: Líbrame del hombre malvado

1. Líbrame, Señor, del hombre malvado, defiéndeme de la gente violenta,



2. De los que en su corazón maquinan males y que provocan riñas cada día;



3. Que cual serpiente afilan sus lenguas y un veneno de víbora hay en sus labios.



4. Señor, protégeme de manos del impío, defiéndeme de la gente violenta, que piensan cómo hacerme tropezar.

5. Los soberbios me han puesto un lazo oculto, han tendido redes bajo mis pies y me han puesto trampas junto al sendero.



6. Le dije al Señor: "Tú eres mi Dios, presta atención, Señor, a la voz de mi súplica".



7. Señor Dios, poderoso para salvar, tú cubres mi cabeza el día del combate.



8. No consientas, Señor, los deseos del malvado, no dejes que su plan se realice.

9. Que no alcen su cabeza los que me asedian, que la malicia de sus labios los ahogue;



10. que lluevan sobre ellos brasas ardientes, que los echen al abismo y no salgan.



11. Que la tierra rechace al detractor y persiga al violento el mal sin tregua.



12. Sé que el Señor hará justicia al desvalido y dará a los pobres la razón.



13. Los justos darán gracias a tu Nombre, los hombres rectos se quedarán en tu presencia.

