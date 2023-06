El salmo 103 es apodado "la alabanza a Dios por sus bondades", un canto escrito por David, quien llama su alma a despertar, y a su cuerpo y espíritu para elogiar la gratitud y misericordia que ha tenido su deidad con él.

Según el sitio 'Solo salmos', David escribió este himno en diferentes momentos de su vida para contar su propia experiencia. Esto no era común en la escritura hebraica, porque al comienzo del salmo habla de sí mismo y luego cambia el tono a plural.

En este canto profético trata de explicar su propio carácter, el origen de sus males; además de expresar la bondad y misericordia que tuvo Dios en cada uno de esos momentos, porque lo guío hacia el camino correcto.

El llamado a bendecir el alma es uno de los mensajes poderosos que se encuentra dentro del texto. Es un recordatorio para alabar a Dios de corazón y nunca olvidar las cosas buenas que hace, según lo explica el sitio citado anteriormente.

¿Cuál es la explicación frente a la adoración de Dios?



Para David, Dios era una guía inminente en su corazón, pues parte de las cosas buenas y malas que afrontó lo ayudaron a rescatar su vida y hacerla mejor.

En una lista muy detallada convertida en canto, el salmista enumeró las razones por las cuáles Dios era digno de toda alabanza. Entre sus argumentos escribió que perdona sus pecados, sana sus enfermedades, redime de la muerte, bendice su vida, se da a conocer en su pueblo, es compasivo y misericordioso, y no se queda enojado para siempre, de acuerdo con el portal 'Bibliaon'.

El salmo se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia.

Además, el salmo 103 sirve para entregarse a Dios en cuerpo, mente y espíritu. La alabanza es algo que no debe tomarse a la ligera, no es cuestión de dos o tres días, se convierte en un himno para toda la vida, según lo explica el sitio citado anteriormente.

Este es canto profético de salmo 103



La biblioteca San Pablo, especializada en compartir comunicados de la Biblia, valores, liturgias, educación, biografías, música, entre otras cosas, muestra el texto completo del canto profético del salmo 103.





A continuación, el texto completo del himno bíblico salmo 103.

Bendice al Señor, alma mía, alabe todo mi ser su santo nombre.



Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.



Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias.



Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura.



Él colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu juventud.



El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido.



Reveló sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas.



El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor.



Si se quiere, no es para siempre, si guarda rencor, es sólo por un rato.



No nos trata según nuestros pecados ni nos paga según nuestras ofensas.

Cuando se alzan los cielos sobre la tierra tan alto es su amor con los que le temen.



Como el oriente está lejos del occidente así nos aleja de nosotros nuestras culpas.



Como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen.



Él sabe de qué fuimos formados, se recuerda que solo somos polvo.



El hombre: sus días son como la hierba, él florece como la flor del campo; 16 un soplo pasa sobre él y ya no existe y nunca más se sabrá dónde estuvo.



Pero el amor del Señor con los que le temen es desde siempre y para siempre; defenderá a los hijos de sus hijos de aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas.



El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina.



Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra.



Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad.



Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio.



¡Bendice, alma mía, al Señor!

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO