Así recuerdan en Soacha a cura involucrado en escándalo sexual 

Edwin Giraldo-Cortez, uno de los dos sacerdotes colombianos involucrados en un escándalo registrado en Miami tras ser detenidos y acusados de actos sexuales en vía pública, fue suspendido de sus funciones.



Así lo afirmó a EL TIEMPO monseñor José Daniel Falla, obispo de la Diócesis de Soacha, a la que pertenecía el sacerdote, de 30 años de edad. Esa suspensión se hace hizo efectiva a través de un decreto, expedido este miércoles –día en el que salió a la luz el escándalo-.

Monseñor Falla lamentó el hecho, pues “noticias como estas enlodan el nombre de la Iglesia y hacen que mucha gente generalice y piense que todos los sacerdotes comenten actos de este tipo y eso no es así.”



Afirma que el padre Edwin se ordenó como sacerdote hace cuatro años y medio, y lo recuerda como un hombre muy trabajador, responsable y querido por la comunidad, que lo reconocía por sus labores a cargo de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Soacha y en las obras sociales y evangelizadora de la Renovación Carismática.



“Así como le pedimos cuentas, no podemos olvidar todo lo bueno que ha hecho el padre Edwin”, dijo.



Monseñor Falla cuenta que el padre Edwin había pedido una licencia de mes y

medio para prestar un servicio social en una parroquia de la localidad de Rockford, en el norte del estado de Illinois, en Estados Unidos, y que después pasó por Chicago. De esa ciudad pasó a Miami, donde ocurrieron los hechos, pues ya se estaba regresando para Colombia.



Y cuenta que ayer sostuvo con él un intercambio de mensajes a través del teléfono celular. “Me dijo que lamentaba mucho lo sucedido y que hablaríamos a su regreso”.



“A pesar de lo sucedido, he recibido muchas expresiones de solidaridad y eso me ha dado un poco de tranquilidad y sosiego”, dijo monseñor Falla quien comparó lo sucedido con el padre Edwin como con el ruido de un avión que cae.



“Y no miramos todos los demás aviones que siguen volando”, sigue el obispo de Soacha, quien hace varios años se desempeñó como secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia.



“Lo que pasó con el padre Edwin es muy lamentable. Eso oscurece la entrega y la labor de la inmensa mayoría de sacerdotes, que no buscan nada para ellos y se entregan al ministerio y son felices viviendo como son y no buscan ninguna compensación”, añadió monseñor Falla.

¿Y el otro sacerdote involucrado?

Diego Berrío, el otro sacerdote involucrado en el escándalo, también colombiano, igualmente fue suspendido de sus labores en la Iglesia Católica.



La Arquidiócesis de Chicago dio a conocer que le retiró al padre Diego Berrío sus facultades para servir en ese lugar y en la Misión de San Juan Diego, en Arlington Heights, Illinois, donde se desempeñaba.



“Tenemos la responsabilidad de garantizar que aquellos que sirven a nuestro pueblo son aptos para el ministerio. Tomamos este asunto muy seriamente (…) sin duda esta es una noticia difícil de recibir”, dijo en un comunicado.



“Esperaremos los resultados de la investigación policial y tomaremos medidas adicionales en ese momento”, menciona también el texto.



Berrio y Giraldo se presentaron este martes en una corte de fianzas del sur de la Florida y ya se encuentran en libertad.REDACCIÓN VIDA​