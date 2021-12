Se celebra este viernes el nacimiento del Niño Dios en un humilde pesebre de Belén. Hoy en día Belén es una pequeña ciudad que tiene apenas 28.000 habitantes, en jurisdicción de Palestina, y queda solo a diez kilómetros de Jerusalén. Lo que significa que, con el paso del tiempo, la vida y la muerte de Jesús quedaron reducidas a una distancia de diez kilómetros. Así son los designios de Dios y las vueltas que da la vida.



Cuando alguien menciona la palabra ‘pesebre’, las demás personas, evocando al Niño Dios, de inmediato piensan en el burro y la vaca, aunque algunos investigadores acuciosos sostienen que en realidad no se trataba de una vaca, sino de un buey, y que no era burro, sino burra. ¿Pero es que no había más animales en el pesebre?



A propósito: el vocablo ‘pesebre’ proviene del latín paesepre, que en aquellos tiempos significaba ‘recipiente’. De manera que el nombre no deriva del sitio donde se reúnen a comer los animales, sino, específicamente, del tazón o vasija en que les sirven la hierba y el resto de su comida. Mucho después fue cuando la palabra se extendió a todo el lugar.



Una pregunta que me estuvo dando vueltas durante años fue esta: si María y José vivían en Nazaret, donde él se ganaba la vida trabajando como carpintero, ¿por qué fueron a parar en Belén en el momento más inoportuno, cuando ya se veía venir el nacimiento de su hijo?

El penoso viaje en burro

Nazaret y Belén no quedan tan cerca. Por el contrario, están a 115 kilómetros de distancia.



En esa época el pueblo judío estaba gobernado por el Imperio romano, que había invadido su territorio. Entonces, el emperador César Augusto, desde la propia Roma, ordenó que se hiciera un censo de todos los habitantes de la región de Judea, incluyendo a los niños recién nacidos.



Belén era la ciudad más cercana donde José y su familia podían hacer ese empadronamiento. Se fueron en una burra. María, que ya estaba a punto de dar a luz, iba montada en el animal y José caminaba a su lado.



Lo más desgarrador de aquella penosa travesía es que José ya tenía noventa años. Los testimonios bíblicos confirman que Dios lo había escogido para que fuera el padre adoptivo del hijo que el propio Dios había engendrado en María. (Hoy se conoce a José como el padre putativo de Jesús porque en ese tiempo se usaba la expresión latina pater putativus, o padre adoptivo).

La señora del pesebre

Hasta que, por fin, llegaron a Belén, extenuados, hambrientos y, como si fuera poco, María sintió que el niño comenzaba a moverse en su vientre porque había llegado la hora del parto.



El investigador José Vicente Cobo relata que buscaron por todas partes a alguien que se condoliera de ellos y les diera albergue, tocaron a muchas puertas, pidieron que les tuvieran piedad, pero en todas partes fueron rechazados. Todas las puertas se cerraron para ellos.



Es entonces, como si se tratara de algo milagroso, cuando ocurre un episodio que no es muy conocido entre el pueblo cristiano o entre los propios historiadores. De tanto pedir misericordia, y de implorar un poco de ayuda, María y José se encontraron con una mujer tan pobre como ellos.



Les dijo que no tenía casa propia para darles posada, pero que ella era la encargada de cuidar un establo y se los ofreció como único refugio. No tuvieron más remedio que aceptar.



Fue así como el pesebre se atravesó en su camino. Lástima grande que el nombre de aquella mujer tan piadosa no quedó anotado para la historia.



Aparecen los animales

Ahora vamos a detenernos en lo que José y su esposa encontraron en aquel establo. Porque es asombroso. Parece que Dios hubiera convocado una reunión en el sitio donde nacería su hijo.



Como les dije en las primeras líneas de esta crónica, cuando uno menciona el pesebre la gente piensa de inmediato en el buey y el burro. Pero la verdad es que en ese pesebre de Belén se albergaba una gran cantidad de animales de variada especie.



Lo que pasó, según el relato de los evangelistas, es que el buey y el burro (que en realidad sería la misma burra que los había acompañado en el largo viaje desde Nazaret) fueron los primeros que, con su aliento, calentaron al niño recién nacido.



Dicen las tradiciones de los narradores cristianos que el buey, por su parte, se negó a comer la paja fresca que le habían servido para que María pudiera preparar con ella un lecho más confortable para su criatura.

‘Hasta pájaros había’

Lo cierto es que el pesebre se llenó de pastores que llegaron desde los campos vecinos cuando se produjo la Navidad, que es otra palabra latina, que se origina en el vocablo nativitas y significa, simplemente, que ha habido un nacimiento.



Las historias antiguas cuentan que dichos pastores llegaron al lugar rodeados por muchas ovejas y cabras. Desde entonces, y a lo largo de más de dos mil años que han pasado ya, en los pesebres artesanales que cada año se construyen en casas, plazas, iglesias, almacenes y esquinas ha ido creciendo la cantidad de animales en torno del Niño Dios. Ahora se encuentra uno con caballos y mulas, cerdos, gallinas, perros, leones, tigres, jirafas, tortugas. Hay animales propios de aquellas regiones, como el camello, o, por el contrario, especies verdaderamente exóticas, como el mono y los loros.



Las leyendas populares le han agregado pájaros al pesebre, afirmando que estaban allí para arrullar con su canto el sueño del recién nacido.

Herodes entra en escena

Pero no toda la historia de la Navidad de Jesús fue así de romántica y poética. Lo peor ocurrió tres días después de su nacimiento.



Resulta que por tierras de Judea se regó una profecía que hicieron los oráculos, diciendo que la gigantesca estrella que había aparecido en el cielo indicaba que ya había nacido en esos parajes un niño que sería el nuevo rey de los judíos, es decir, el monarca de toda la región.



Se referían, como es obvio suponerlo, a un rey espiritual, sin nada que ver con la política y esas cosas. Pero Herodes, que en ese momento era el tiránico soberano de Judea, se puso celoso, pensó que lo iban a derrocar y ordenó a sus hombres que ejecutaran a toda criatura recién nacida en Belén. Así esperaba eliminar a su imaginario contendor.



De modo que tres días después de la Navidad, en lo que según los calendarios de hoy viene siendo el 28 de diciembre, se cometió la más horrenda y espantosa masacre que había visto el género humano a lo largo de los siglos.



Esa es la razón por la cual, en estos tiempos nuestros, la Iglesia celebra en esa fecha la fiesta y homenaje en memoria de aquellos niños asesinados, y se le puso el nombre de “Día de los Santos Inocentes”.



Lucas y Benedicto XVI

Una de las narraciones más cuidadosas y detalladas que hacen los evangelistas sobre el nacimiento de Jesús es la que escribió San Lucas, aunque él no menciona a los animales que se reunieron en el pesebre.



Pero, por un detalle suyo, se puede deducir que por lo menos estaban presentes las ovejas. Esto es lo que dice: “En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz”. De manera, pues, que si estaban ahí los pastores, también debían estar sus ovejas.



El sacerdote mexicano Javier Ceballos García, doctor en asuntos bíblicos, explica que Belén “está ubicada en un área de pastoreo de animales pequeños, por lo general ovejas”.



Según consta en las páginas que he podido consultar, otro estudioso que ha dedicado buena parte de su vida a investigar la relación entre los animales, el pesebre y el nacimiento del Niño Dios es el papa Benedicto XVI, el pontífice retirado que hoy tiene casi 95 años y vive en el Vaticano dedicado a la oración.



En su libro, titulado La infancia de Jesús, demuestra con sus propias palabras que “ninguna representación del pesebre podrá renunciar jamás al buey y el asno”.

¿Y los Reyes Magos?

Tampoco voy a olvidar, en esta búsqueda de los hechos reales que están relacionados con la Navidad, el episodio de los tres Reyes Magos que, según el evangelista San Mateo, y guiados por la estrella, llegaron desde el Medio Oriente para rendir homenaje a Jesús y entregarle sus regalos.



Es bueno advertir que se los conoce como “magos”, pero no porque estuvieran dedicados a la magia ni nada parecido, sino porque ese era el nombre que les daban en la antigüedad a los sacerdotes eruditos anteriores a Cristo. En los orígenes de la lengua persa, la palabra maguusha significaba ‘sacerdote’.



La Biblia no dice en ninguna parte que los magos hayan sido tres, pero el cristianismo considera que fueron tres, ya que tres fueron los regalos que llevaron a Jesús: incienso, mirra y oro, uno de parte de cada visitante.



Bueno, ¿y en qué medio de transporte viajaron Gaspar, Melchor y Baltasar hasta el pesebre? En animales, naturalmente.



La gente en el mundo entero suele creer que los tres, acompañados por algunos de sus asistentes, a los que se los conocía con el título de “pajes”, llegaron montados en sus camellos. La verdad es que se trataba de dromedarios, animales de origen árabe, muy parecidos al camello, aunque un poco menos robustos y con una sola joroba en lugar de dos.



Epílogo

A quienes estén interesados en este tema, les cuento que en el libro titulado Animales en la Biblia, de Kittim Silva, está escrita en quinientas páginas la historia, completa y apasionante, de los animales que figuran de alguna manera en la vida del cristianismo, todos aquellos que aparecen en los relatos bíblicos.



Otra pregunta que me acosa a cada momento en estos afanes de la zoología periodística, y a la que todavía no he podido encontrarle respuesta, es esta: ¿cuántos animales llevaba Noé en el arca? ¿Y cuáles eran? Les prometo que voy a seguir insistiendo.



Y al final, cuando uno termina de leer todos esos estudios enjundiosos y sabios, cuidadosos y profundos, llega a una conclusión inocultable: que los animales hacen menos daño que los seres humanos.



JUAN GOSSAIN

PARA EL TIEMPO