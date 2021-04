El rosario peregrino al que varias familias le atribuyen milagros

Una cadena de milagros poco a poco se extiende por el mundo y tuvo su origen en Ibagué, Colombia, lugar en el que empezó el Rosario Peregrino, un espacio religioso virtual al que ya varias personas le atribuyen el haber visto la fe actuar a su favor con situaciones que ante los ojos humanos parecían imposibles.

Sanidades repentinas y milagros financieros hacen parte de las historias de las que dan testimonio quienes se conectan a diario para rezar al unísono con desconocidos sus plegarias a la Virgen María a través de Zoom. Durante la transmisión no es extraño ver conectadas personalidades de todos los ámbitos, desde el ciclista Nairo Quintana, hasta presentadores como Ivan Lalinde, Carolina Cruz, Rochi Stevenson o Carlos Calero han asistido.



El hombre detrás del Rosario Peregrino es Eduardo José Valdeblanquez, un ibaguereño de 48 años que el pasado 21 de abril del 2020 llamó a su amigo Pedro Miguel Niño, integrante de Emaús Bogotá, para compartirle lo que él describe como una visión de parte de la Virgen, pues dice que la vio pidiéndole insistentemente peregrinar a través del rosario por diferentes partes del mundo. Fue así que juntos, valiéndose de las herramientas ofrecidas en internet, idearon todo para hacer ese sueño realidad.



Sin planearlo, lo que empezó como un espacio entre amigos y conocidos se ha vuelto en un punto de encuentro para varios creyentes. Y al cumplir un año de estar reuniéndose de manera ininterrumpida todas las noches, han tenido tal alcance que ya tienen una versión de esta plegaria para niños y ahora, con el apoyo del padre Javier Riveros, son el rosario oficial de la emisora Minuto de Dios los domingos.



Rochi Stevenson rezando el Rosario Peregrino.- Foto: Archivo particular

Los misterios sobrenaturales de la fe

Estar en un Rosario Peregrino, rezo tradicional de la iglesia católica donde se recuerdan los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús, es como compartir en familia, pues oran los unos por los otros con tal devoción que parece que se conocieran de toda la vida. “En este rosario no le cobramos a nadie un peso, nuestra única ilusión es llegar cada vez más a esas personas que necesitan escuchar lo que tenemos para decir: un mensaje de esperanza, de fe y amor”, afirma Eduardo Valdeblanquez.



El comandante Édgar Ávila y su esposa de Yoli Martínez. Foto: Archivo particular

Uno de esos milagros vivientes fruto de este espacio es la recuperación del comandante Édgar Ávila, esposo de Yoli Martínez, quienes con emoción cuentan cómo salieron de una intensa batalla contra el covid-19 durante el mes de diciembre del 2020.



“Mi esposo estuvo 10 días en el Hospital de la Policía a causa del coronavirus, él tiene diabetes e hipertensión, lo que hizo la situación más preocupante. Perdió el apetito, empezó con tos y con ella se le desarrolló una neumonía que bajó su saturación”, recuerda Yoli Martínez.



Era como si la muerte le respirara en la nunca, pero la situación cambió desde el primero de enero cuando a Yoli le salió en el Instagram un anuncio del Rosario Peregrino y en medio de su desesperación les pidió ayuda para oficiar uno por su esposo y otro familiar que también estaba infectado de coronavirus. Ese mismo día se unieron a rezar y el rumbo de la historia cambió: “de la nada nos confirmaron que su evolución era positiva, nos dijeron ‘no sabemos por qué, pero amaneció mejor".



Carolina Oliveros y Luis Ernesto Oliveros Foto: Archivo particular

Otra de los testimonios es el de la odontóloga María Carolina Oliveros y su padre, Luis Ernesto Oliveros, juntos narran a detalle cómo después de un contagio entre varios miembros de su familia vieron a Luis Ernesto tener una recuperación asombrosa tras sufrir una hemorragia gástrica a causa del estrés.



“Mi padre se estaba desangrando por una complicación gástrica que se agravó con el covid, ese mismo día quedó en cuidados intensivos”, declara María Carolina. El nueve de noviembre del 2020, cuando el médico aseguró que se estaban agotando las posibilidades, la angustia se hacía inevitable. Padre e hija dicen que en medio de esa angustia llegó el Rosario Peregrino como caído del cielo.



“Estábamos en manos de Dios y la Virgen. Esa noche viví algo extraño, yo estoy segura que era ella, pues a eso de las 2:30 a.m. estaba entre dormida y despierta cuando vi a una mujer correr por el pasillo hacia donde estaba mi papá en cuidados intensivos (...) Jamás olvidaré el semblante de mi papá al otro día, aunque la medicina decía que estaba grave, él se veía feliz y milagrosamente empezó su recuperación. Yo sé que esa noche se dio el milagro, pues mi papá dijo que la misma noche de mi sueño él también vio a una mujer entrar a su habitación”, rememoran.

Alexandra Frailey Foto: Archivo particular

La enfermera Alexandra Fraile también señala que en contadas ocasiones su vida ha sido testigo del poder de la oración, creencia que al dar con el Rosario Peregrino se fortaleció cuando su hijo de 23 años se contagió de covid-19. Estuvo tan grave que presentó un neumotórax y ante el desasosiego se aferró a sus plegarias.



Cuando los médicos se preparaban para intervenir por quinta vez el joven dice que fue visitado por una mujer que le dijo que tuviera fe y que todo saldría bien. Ella era la misma persona que años atrás, cuando tenía 11 años, le regaló una bolsita con $5.000 y unas galletas para regresar a casa luego de que se quedara sin dinero tras ser víctima de robo. “La cirugía fue un éxito y estamos seguros de que fue un milagro de la Virgen, ahora nos enfrentamos al cáncer que aqueja a mi hijo de 19 años, pero acá seguimos fuertes y creyendo que Dios está obrando”, añade Alexandra.

Esperanza Villegas y Luis Eduardo Méndez Foto: Archivo particular

Luis Méndez es otro que cuenta orgulloso la historia de recuperación de ‘Panchita’, como le dice de cariño a su esposa, quien se sanó tras más de 20 días en cuidados intensivos en un hospital en los Estados Unidos, país al que llegó tratando de buscar descanso de la presión que sentía a causa de su trabajo como enfermera.



“La única enfermera que sabía español me tranquilizó y me pasó una tablet para que me despidiera de mis familiares, ellos estaban desesperados y encontraron en el Rosario Peregrino su fuente de fortaleza. El día que me iban a hacer la traqueostomía desperté. Acá estoy con 20 kilos menos, haciendo terapias de todo, pero pasé de ser un motivo de oración a una asistente a este rosario”, atestigua la mujer.



Diego Fernando Trujillo, ciclista aficionado que se contagió con covid-19 y tuvo un compromiso de más del 50% de la capacidad pulmonar dice que luego de que hicieron un rosario por su salud empezó a recuperarse hasta que los médicos le dijeron que no entendían qué pasaba, pero de la nada su saturación pasó por encima de 95. Esther Berrio recuerda cómo tras reunirse con su hija y nietos empezaron los primeros síntomas que desencadenaron en un proceso de recuperación de cinco miembros de su familia y también se sanaron y Josefa, desde Cartagena, que perdió dos familiares por covid y una por cáncer en el 2020, también atribuye la recuperación sorpresiva de un ser querido a la virgen.



Entre más suman semanas de fiel conexión para rezar, más se alarga la lista de milagros que sus asistentes dicen haber vivido y en medio del escepticismo de aquellos que no creen en los misterios de la fe, Eduardo es insistente en decir que “tarde o temprano en la vida el ser humano debe regresar a Dios, pues de Él se parte y a Él se regresa”.



