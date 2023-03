El Rosario es una de las oraciones más poderosas en la religión católica. Miles de feligreses durante los siete días de la semana recuerdan por medio de él la vida de Jesús y María.

(Le recomendamos: ¿Qué es la Coronilla a la Divina Misericordia y cómo hacer la oración?).

El papa Francisco incluso ha destacado su poder: "Es la oración que acompaña siempre mi vida; también es la oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón".

Está compuesto por varios "misterios", divididos en Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y Luminosos. A continuación, el Rosario de los miércoles que está dedicado a los Misterios Gloriosos junto con el paso a paso para rezarlo.

Facebook Twitter Linkedin

El Rosario es unas de las oraciones más conocidas. Foto: iStock

(Siga leyendo: Mejores oraciones para hacer en Semana Santa).

Rosario de los miércoles: Misterios Gloriosos

1. Inicio: señal de la cruz y acto de contrición:

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.



Señor, ábreme los labios.

Y mi boca proclamará tu alabanza.



Dios mío, ven en mi auxilio.

Señor, date prisa en socorrerme.



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Rezar el Padre Nuestro.

3. Rezar tres Avemarías y un Gloria al Padre.

4. Anunciar el primer misterio:

Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado". (Lc 24, 1-6).

(Siga leyendo: Conozca la oración de los Alcohólicos Anónimos).

Facebook Twitter Linkedin

Resurrección de Jesucristo. Foto: iStock

5. Espacio breve de reflexión. Rezar el Padrenuestro, 10 Avemarías y un Gloria al Padre.

6. Rezar un María, Madre de gracia y un Oh, Jesús Mío:

María, Madre de gracia, Madre de misericordia.

Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

​

​Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.

7. Hacer lo mismo con el segundo, tercero, cuarto y quinto misterio:

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo

"El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios". (Mc 16, 19).

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo

"Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse". (Hch 2, 1-4).

(Siga leyendo: Oración a San Francisco de Asís por la paz).

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo

"Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras grandes en mí". (Lc 1, 48-49).

Facebook Twitter Linkedin

Virgen María. Foto: iStock

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado

"Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza". (Ap 12, 1).

8. Rezar letanías de la Santísima Virgen.

9. Rezar el Cordero de Dios:

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Ten piedad de nosotros.



Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

(Además: El santo credo: encuéntrelo completo aquí).

10. Rezar las intenciones del Santo Padre:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.



Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.

11. Rezar el Salve a la Virgen María.

12. Jaculatoria final:

Ave María Purísima.

Sin pecado concebida.

13. Señal de la cruz y santiguamiento.

También puede leer:

- Oración a San Francisco de Asís por la paz.

- La oración que San Gabriel de la Dolorosa le compuso a la Virgen.

- Las mujeres de la Biblia que defendieron la esencia de la mujer.

- Poderosas oraciones para la noche: termine su día agradeciendo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS