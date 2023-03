En esta Semana Santa no olvide rezar el Rosario de los Siete Dolores, una de las oraciones más importantes y significativas de la religión católica, ya que con esta se puede comunicar con la Virgen María para confesar sus pecados y pedir por sus deseos más profundos.

(Siga leyendo: El Rosario de los Siete Dolores es una devoción católica centrada en los dolorosos sufrimientos de la Virgen María durante la vida de su hijo Jesús).



Por otro lado, si tiene curiosidad por hacer esta oración. Pero, no sabe cómo empezar. En este artículo lo aprenderá. Según el portal religioso Aciprensa, se le conoce como rosario de los siete dolores porque representa la cantidad de sufrimientos que la virgen María tuvo durante la crucifixión de Jesús.

¿Cómo rezarlo?

1- Dele la bienvenida al rosario diciendo: “En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”.



2- Haga un acto de Contrición: Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero.



1. La profecía de Simeón: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y aprendamos a imitar tus virtudes.



Rece un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



2. La huida a Egipto: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, que sepamos huir de las tentaciones del demonio.



Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



3. El Niño perdido: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, que los jóvenes no se pierdan por caminos malos.



Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



4. María se encuentra con Jesús: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, que seamos humildes como Él y seamos servidores como nos enseñó.

Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



5. Jesús muere en la cruz: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, no permitas que muramos en pecado y así podamos obtener los frutos de la redención.



Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



6. María recibe el cuerpo de Jesús: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, enséñanos a amar a Jesús como Él nos amó.



Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.



(Además: Aprenda el paso a paso para rezar el Rosario).



7. Jesús es colocado en el sepulcro: en este dolor te acompañamos. Por los méritos del mismo, te pedimos la gracia particular de…



Haga un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria.

Padrenuestro

Padre Nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre;

venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal.

Amén.



(Lea: Génesis, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job, los mejores libros de la Biblia, según expertos).

Ave María

Dios te salve, María;

llena eres de gracia; el Señor es contigo;

bendita tú eres entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María,

Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria



Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo, Amén.

Más noticias

¡Milagro! Lázaro resucita

¿Qué es la Coronilla a la Divina Misericordia y cómo hacer la oración?

Oración de consagración al Señor de los Milagros

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS