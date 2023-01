Cada 6 de enero la Iglesia católica conmemora la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios a las naciones, representadas en los Reyes magos.



De acuerdo con los evangelios, tres magos de Oriente llegaron hasta donde nació Jesús guiados por una estrella, con el objetivo de conocer al rey recién nacido y ofrendarlo con incienso, mirra y oro.

“Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Se hincaron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Luego, habiendo sido avisados en sueños que no volvieran a Herodes, (pues él quería buscar al Niño para matarlo), regresaron a su país por otro camino”, se lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 2.

Como en otras celebraciones religiosas, para este día también hay oraciones, las cuales reflexionan sobre la visita de los Reyes magos.

En el Nombre del Padre y del Hijo Y del espíritu Santo. Amén

Himno

Reyes que venís por ellas,

no busquéis estrellas ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas,

no sigáis la vuestra ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí está

quien luz a los cielos da:

Dios es el puerto más cierto,

y si habéis hallado puerto

no busquéis estrellas ya.

No busquéis la estrella ahora:

que su luz ha oscurecido

este Sol recién nacido

en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en ellas,

el Niño os alumbra ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende,

no reparéis en su llanto,

porque nunca llueve tanto

como cuando el sol se enciende.

Aquellas lágrimas bellas

la estrella oscurecen ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Amén.

Realice la lectura de Mt. 2, 1-12

Oración

Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente

vayamos también nosotros frecuentemente

a adorarte en tu Casa que es el Templo

y no vayamos jamás con las manos vacías.

Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas,

el incienso de nuestra oración fervorosa,

y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a Ti,

y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María,

a quien queremos honrar y venerar siempre

como Madre Tuya y Madre nuestra.

Amén.

Para concluir rezamos un Padrenuestro, un Avemaría y tres veces el Gloria.

ELTIEMPO.COM

*Con información de catholic.net