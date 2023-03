La religión es un conjunto de creencias, prácticas y sistemas organizados que, de alguna manera, configuran la visión del mundo. El concepto engloba creencias culturales, rituales y, en la mayoría de casos, la veneración a una deidad.



Una estimación del Pew Research Center apunta a que alrededor del 84 por ciento de la población posee alguna afiliación religiosa.

La puesta en práctica de la religión varía a lo largo y ancho del globo, por lo que no resulta una sorpresa que exista más de un sistema. Aunque calcular cuántas religiones hay en el mundo no resulta una tarea fácil, tampoco es un recuento que los expertos no hayan intentado hacer: se cree que la cifra puede oscilar los 4.200, de acuerdo con ‘National Geographic’.



Un estudio realizado en el año 2016 por Joshua Project arrojó la existencia de 17.400 grupos etnolingüísticos, que si bien no constituyen religiones propiamente, sí podrían dar una pista de la cantidad de grupos religiosos que existen en el mundo. ¿Cuáles son las religiones más populares? Le contamos.

“Según el estudio ‘Religious Composition by Country, 2010-2050’ de Pew Research Center, publicado en 2015, en el mundo el 31 por ciento se considera cristiano, el 25 por ciento musulmán, el 15 por ciento entraría en la categoría de Sin adscripción, el 15 por ciento sería hinduista, el 5 por ciento budista y un 10 por ciento de la población mundial se incluiría en lo que se llaman religiones folk o religiones populares”, detalla la revista.

Top 5 de las religiones más populares

Cristianismo

Junto con el islam y el judaísmo, el cristianismo es una de las tres religiones monoteístas más populares del mundo. De acuerdo con varios portales especializados, existen más de dos mil millones de personas -casi tres mil- que la practican.



Como doctrina, el cristianismo se basa en la vida y en las enseñanzas de Jesús, quien fue el mesías anunciado en el Antiguo Testamento.

El cristianismo tiene seguidores en todo el mundo. Foto: iStock

Islam

Después del cristianismo, el islam es la segunda religión más grande el mundo con alrededor de 1.800 creyentes, de acuerdo con ‘History’. Para aquellos que practican este sistema de creencias, Alá es visto como “creador, sustentador y restaurador del mundo”, por lo que deben supeditarse a su voluntad.

Hinduismo

Con creencias, raíces y costumbres que se remontan a cuatro mil años atrás, el hinduismo es una de las religiones más antiguas. De acuerdo con Pew Research, para 2012 había alrededor de mil millones de hindúes en todo el mundo, es decir, el 15 por ciento de la población mundial.



El hinduismo recoge muchas ideas religiosas. Entre sus principales creencias se incluyen el vaishnavismo y el shaivismo; este último tiene como objetivo adorar al dios Shiva.

Budismo



Originada hace más de 2.500 años, es una de las religiones más importantes a lo largo y ancho del globo. Aunque se originó en el sur de Asia, no tardó en extenderse a otras zonas del continente y hasta del Occidente.



A diferencia de otras religiones, no reconocen la existencia de una deidad suprema. Su principal objetivo es lograr la iluminación, que se manifiesta como un estado de paz y armonía.

La palabra 'buda', literalmente significa 'el que está despierto o iluminado'. Foto: iStock

Judaísmo

El judaísmo es la religión monoteísta más antigua del mundo, con más de cuatro mil años a sus espaldas.

Entre sus creencias se encuentra que creen en la existencia de un solo Dios que ha establecido un pacto, o acuerdo especial, con ellos. “Se comunica con los creyentes a través de los profetas y recompensa las buenas obras al mismo tiempo que castiga el mal”, puntualiza ‘History’.

