Actualmente hay más de 4.200 religiones en el mundo, entre ellas el cristianismo, islam, budismo, hinduismo y judaísmo. También se destaca una que comparte creencias con el cristianismo: la religión mormona. Conozca los principios que rigen esta fe.



(Siga leyendo: Mormones abren imponente templo en Barranquilla)

Los adeptos de la religión mormona comparten la fe que se cree enseñó Cristo cuando estuvo en la tierra.



Además de creer en Dios, Jesús y el Antiguo y Nuevo Testamento que también utilizan los católicos, los mormones tienen 'El Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesús'.



De acuerdo con la información compartida por varias escuelas de esta fe, no es una religión nueva. Su fundador, Joseph Smith, se abrió paso entre las religiones más famosas en 1820, con la idea de que todos los credos existentes hasta ese año eran falsos.

Principios de los mormones

Según cuentan los mormones, como se hacen llamar sus adeptos, Smith tuvo una conversación con Dios en aquel año, cuando este ser divino lo contactó para darle la tarea de retomar su primera iglesia.



A esta conversación se le conoce en la religión mormona como la Primera Visión. También hay sucesos históricos para los creyentes del Libro de Mormón como la aparición de un ángel llamado Moroni, quien habría revelado a Smith que era el elegido para traducir este texto sagrado.



De acuerdo con los mormones, este libro fue escrito alrededor del siglo IV, y contendría escritos de profetas antiguos que vivieron en América desde el 2.200 antes de Cristo.

(Además: Politeísmo: estas son 3 de las religiones politeístas que existen en el mundo)

Justo de este encuentro entre el ángel y Smith salió el nombre del tomo, haciendo alusión al padre del ser celestial, quien se llamaba Mormón, de donde más tarde se derivaría la forma de llamar a sus seguidores.



La sede principal de los mormones está en Salt Lake City, en Estados Unidos, y su jerarquía se divide en presidencia, consejos de apóstoles, presidencia de estaca (como una diócesis), cuerpo administrativo y miembros individuales.

Ritos del mormón

Los mormones suelen bautizar a sus hijos a los ocho años, y desde que cumplen 12 años son inducidos a una especie de sacerdocio inicial, que dejan atrás al unirse a uno más permanente a los 18.



Según un artículo del portal 'El Definido', aunque los miembros de esta iglesia se ven a sí mismos como cristianos, no todos los cristianos reconocen al mormonismo como una denominación oficial, pues estos últimos creen que Dios envió a más profetas luego de Jesús y la iglesia original fue restaurada por Smith y sus discípulos.



No obstante, como explicaron los mormones en un documental de 'History Channel', no reconocen el concepto de trinidad (padre, hijo y espíritu santo), y siguen un estilo de vida que les prohíbe el alcohol, tabaco, café o té. Además, en sus inicios practicaban la poligamia, reconociendo que su fundador tenía 40 esposas, pero terminaron prohibiéndola.

(También: Los misterios que rondan la iglesia de los mormones en Bogotá)

Según el portal oficial de 'La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días', los templos que adoptan sus fieles son especiales porque son "casa de Dios", y en ellos se llevan a cabo ritos como el bautismo, investidura del templo y el sellamiento, otra forma de llamarle a los matrimonios.



En la actualidad, de acuerdo con la BBC, hay más de 15 millones de mormones en el mundo, y cerca de 85.000 misioneros en los cinco continentes.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias