Los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, se encuentran en todas las esferas de la sociedad, incluyendo los negocios, la agricultura, la educación, las ciencias, los partidos políticos, el gobierno, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.



La revista Newsweek describe a los mormones como una red de mutuo interés, donde cada miembro es un ministro y tiene el poder de hacer el bien a los demás y a ellos mismos. Esto se considera un convenio de caridad del siglo XXI en la teología mormona.



El Presidente de la Iglesia mormona Thomas S. Monson dice: "Como iglesia nos acercamos no sólo a nuestro propio pueblo sino también a las personas de buena voluntad en todo el mundo con ese espíritu de fraternidad que viene del Señor Jesucristo"

¿En qué creen los mormones?

Aunque los mormones se identifican como cristianos, no pertenecen a ninguna de las ramas del cristianismo existentes, como los católicos, judíos o protestantes, sino que tienen su propia religión.



A continuación, se presenta una explicación de las creencias mormonas y algunas diferencias significativas entre los mormones y otros grupos cristianos.

Los mormones cuentan con cuatro libros canónicos: El Libro de Mormón, del que ya hemos hablado, la Biblia, una recopilación de textos llamada Doctrina y Convenios y el libro Perla de gran precio, escrito también por Joseph Smith.



Aunque la Biblia es un libro sagrado, sus escritos no son suficientes para entender la verdadera palabra de Dios. Al contrario que los cristianos, los mormones opinan que hay partes de la Biblia que no han sido traducidas correctamente y que, por tanto, hay pasajes poco claros y fiables.



Para los mormones el ser supremo del universo se convirtió en divinidad llevando una vida pura, honesta y moralmente recta. Para los cristianos, Dios existe en tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) pero, para los seguidores de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estos tres entes son dioses separados.



Los mormones creen que todos los hijos de Dios son susceptibles de convertirse en dioses, ya que antes de ser hijos de Dios, todos fuimos una inteligencia divina. Esta idea es impensable para muchos otros cristianos.



Los mormones no tienen símbolos oficiales, aunque sí que es habitual ver un ángel tocando la trompeta en lo alto de sus templos. Este ángel, según las declaraciones de Joseph Smith, fue el profeta Moroni, quien le guió hasta las ocultas planchas de oro que, posteriormente, se convertirían en el Libro de Mormón.

